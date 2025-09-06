¡Horrificado! El alcalde afirmó ser aterrorizado por cabezas de cerdo alquiladas, la policía intervino





Kota BogorVIVA – Un contenido de creador de Instagram con la cuenta @walikonten afirmada para poder obtener un envío paquete con contenido la cabeza del cerdo.

El paquete fue enviado a su casa alquilada en la ciudad de Bogor, West Java. En los últimos tiempos, estaba cargando activamente contenido relacionado con la demostración a fines de agosto a 17+8 demandas de las personas.

Terror Se dijo que esto sucedió ayer, alrededor de las 17.00 WIB. En el paquete, el nombre del remitente está escrito de su conocido llamado Robi. Pero, cuando se confirmó, Robi negó enviar un paquete que contenga la cabeza de un cerdo.

«Pero Robi dijo que no envió ningún paquete», como se citó, el sábado 6 de septiembre de 2025.

Luego, pidió a los oficiales de seguridad locales que llamaron a la policía para abrir el misterioso paquete. Se sorprendió cuando descubrió el paquete que contenía la cabeza del cerdo cuando se abrió. No solo él, los oficiales de seguridad locales tampoco esperaban su contenido.

«El guardia de seguridad y los amigos que estaban en el lugar eran testigos. Qué sorprendido estaba cuando el que vi fue la cabeza de un cerdo», citó nuevamente la cuenta.

Mientras tanto, relacionado con esto, la policía habló. La policía afirmó que aún no había recibido el informe. Pero, su partido no permaneció en silencio e inmediatamente lo rastreó. Esto fue revelado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de la Ciudad de Bogor, el comisionado de policía Aji Riznaldi.

«Pulbaket (recopilamos material de información) primero relacionado con el origen de la entrega», dijo Aji.

