¡Horrificado! 15 OTK En los trabajadores de Papua Keroyok Bridge, la cabeza está casi dividida

PapuasiaVIVA – La acción brutal de un grupo de personas desconocidas (OTK) nuevamente ocurrió en Papua. Un trabajador del proyecto de puente llamado Muhammad Asdar (40) fue atacado a ciegas contra Jalan Barak Seradala KM 2, Yahukimo Regency, Papua, el jueves por la tarde, 18 de septiembre de 2025.

Las víctimas que trabajaban con piedras con sus colegas fueron abordadas de repente por alrededor de 15 personas. Sin decir mucho, uno autor Gimbal Haired inmediatamente balanceándose Machete malayo hacia la cabeza de la víctima.

«De repente llegó un grupo de personas desconocidas. Uno de los perpetradores con rastas inmediatamente balanceó el machete hacia la cabeza de la víctima causando una herida desgarrada», dijo el jefe de la operación de paz de Cartenz, el general de brigada Faizal Ramadhani en su declaración el viernes 19 de septiembre de 2025.

Jefe de la Operación de Paz Cartenz, General de Brigadier Faizal Ramadhani

Mientras tanto, el subdirector de la Operación de Paz de Cartenz, agregó el comisionado de policía Adarma Sinaga, la víctima no solo fue atacada físicamente, sino que también se convirtió en el blanco de palizas y destrucción.

«La víctima fue derrotada alrededor de 15 personas y drogada. Su camioneta fue dañada», dijo Adarma.

Afortunadamente, la víctima logró salvarse encerrando el vehículo y escapando a la estación de policía para pedir ayuda. En la actualidad, Muhammad Asdar recibió tratamiento médico debido a lesiones graves en la cabeza.