Horrible remontada, la selección japonesa destruye a Brasil

VIVA – equipo nacional japonés causó una gran sorpresa en el partido de prueba internacional de la FIFA, el martes (14/10/2025). Jugando en el Estadio Ajinomoto, Chofu, los Samuráis Azules lograron vencer a Brasil por 3-2 después de estar dos goles detrás.

Esta dramática victoria también cerró con una nota dulce la serie de pruebas de Japón en octubre. Previamente empató 2-2 contra Paraguay en Suita. Ahora, el equipo de Hajime Moriyasu ha derrocado a Brasil, que ocupa el sexto lugar en la FIFA.

Japón jugó con una formación 3-4-2-1. Ayase Ueda (Feyenoord) se traza como punta de lanza, apoyado por Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) y Minamino Takumi (Mónaco) detrás de él. Mientras tanto, Takefusa Kubo (Real Sociedad) y Keito Nakamura (Reims) ocupan las bandas.

Por otro lado, Brasil apareció con un esquema 4-2-3-1. Gabriel Theminies (Arsenal) se convirtió en el único delantero, asistido por Vinicius Jr. (Real Madrid), Lucas Paquetá (West Ham) y Luiz Henrique (Zenit San Petersburgo) en primera línea.

La Selecao pareció dominante desde el principio. En el minuto 26, Bruno Guimaraes lanzó un preciso pase a Paulo Henrique, quien disparó directo a la esquina de la portería de Zion Suzuki. Puntuación 0-1.

Antes de que tuvieran tiempo de recuperarse, Japón volvió a conceder seis minutos después. Lucas Paqueta envió un centro a Martinelli, quien remató con una hermosa volea. Marca 0-2 para Brasil.

Las estadísticas del primer tiempo muestran el dominio de Brasil con una posesión del balón que alcanzó el 69 por ciento. Japón realizó cinco tiros, pero solo uno fue al arco.

Muchos sospechaban que Japón caería gravemente como Corea del Sur, que fue derrotada por Brasil 0-5 unos días antes. Sin embargo, la segunda mitad se convirtió en una etapa de reactivación para Samurai Blue.

En el minuto 52, Takumi Minamino aprovechó un error de la zaga brasileña para marcar el primer gol de Japón. Su fuerte disparo desde fuera del área hizo cambiar el marcador 1-2.

Entrenador brasileño carlo anceloti Intentó responder incluyendo a Rodrygo, Joelinton y Matheus Cunha. Pero esa estrategia fracasó estrepitosamente. Cinco minutos después, Japón empató gracias a Keito Nakamura, que disparó con mesura.

El impulso se revirtió por completo. En el minuto 71, Ayase Ueda se convirtió en el héroe de la victoria. El delantero del Feyenoord cabeceó un centro e hizo rugir el estadio Ajinomoto. ¡Japón lidera 3-2!