Horrible, ayu ting ting tocando su casa comediendo por un cerdo: ¡el color del artículo!

DePok, Viva – Cantante de Dangdut Ayu ting ting Resultó salvar una historia de la infancia bastante aterradora. No es una cuestión de fantasmas o Pocong, sino la experiencia de tratar directamente con los legendarios fenómenos místicos en Indonesia: cerdo.

La historia ocurrió cuando Ayu todavía estaba en la escuela primaria y vivía con su familia en Depok. Esa noche, el ambiente de la casa de repente se puso tenso al escuchar un sonido sospechoso del patio delantero. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Cuando abres el vidrio, el cerdo es un cerdo. Es un cerdo real, el color del cerdo es un artículo.

Voz misteriosa en medio de la noche

Ayu admitió que inicialmente tenía curiosidad porque escuchaba una voz extraña. Al tratar de echar un vistazo, la vista que vio realmente se puso el cabello. Se puso en pánico espontáneamente para gritar para despertar a su familia.

«Duermemos, claro, es una vergüenza. Desde nuestra ventana, ‘¿Qué tipo de voz es’ es el padre del padre», explicó Ayu, describiendo los detalles del incidente?

El grito de Ayu hizo que su familia y vecinos llegaran. Los residentes también cedieron fuera de la casa para garantizar la apariencia que se creía que era un cerdo.

Correr con el perro

Aunque fue perseguido, la criatura negra nunca fue capturada. Curiosamente, según Ayu, la figura no estaba sola.

«Cuando se escapó había nemenin. Así que un cerdo, un perro. El artículo de cerdo, era demasiado grande, era pequeño. Perros pequeños.

La historia de repente hizo sorprender a Vincent y otros anfitriones. No esperaban que AYU hubiera experimentado algo directamente que hubiera sido considerado rumores.

«Bener, es Bener (un rumor de cerdo)», dijo Ayu.

Experiencia inolvidable

Aunque la criatura misteriosa simplemente desapareció, Ayu se sintió aliviado porque su familia sobrevivió y no sufrió ninguna pérdida.