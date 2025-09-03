Horas ricas de venir al trabajo de funcionario

Yakarta, Viva – Festival de música anual Pestapora 2025 trajo nuevas noticias que fueron bastante sorprendentes para los amantes de la música. Si generalmente este festival comienza por la tarde hasta la medianoche, este año, el horario ha experimentado un gran cambio.

Promoter Boss Creator decidió sostener Pestapora 2025 Temprano, a saber, a partir de las 08.00 WIB hasta 20.00 WIB. La decisión fue anunciada directamente por el Director del Festival de Pestapora, Kiki Aulia Ucup, a través de una carga oficial en la cuenta de Pestapora Instagram. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Pestapora 2025 se llevará a cabo los 5, 6 y 7 de septiembre de 2025, pero con las horas de servicio de ajuste, que siempre se llevó a cabo de 2 p.m. a 1 p.m., esta vez llevaremos a cabo Pestapora a partir de las 8 a.m. a las 8 p.m.», dijo Ucup, citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

Según él, este paso se dio al considerar las condiciones actuales y para crear un ambiente de festival que permanezca seguro y cómodo para todos los visitantes.

«Pedimos comprender con las noticias que proporcionamos, con suerte aún podamos reunirnos en Pestapora este fin de semana», agregó.

Nuevo concepto: los músicos intercambian canciones

Además de los eventos anteriores, Pestapora 2025 también preparó un nuevo concepto para los visitantes. Este año, los músicos que aparecen intercambiarán canciones, algo que rara vez sucede en otros festivales de música.

«Hay 15 listas de músicos que intercambian canciones con otros músicos», explicó Ucup.

Algunas colaboraciones únicas que se han anunciado incluyen Slank – Sal Priadi, Juicy Luicy interpretaron la canción Peterpan, Iwan Fals con Ebiet G Ade, Indies – Bernadya, Barasuara – .Feast, Maliq & D’Ssentials con Soneta Group, Mocca – Reality Club, Ran – J – Rocks.

Ucup agregó, esta idea surgió porque el festival de música se enfrentaba a un punto de saturación. Al presentar algo nuevo, se espera que los fanáticos puedan experimentar una experiencia diferente, así como los músicos obtienen contenido fresco de sus actuaciones.

Comentarios de los interuntos

Sin embargo, detrás del entusiasmo del nuevo concepto, el calendario del festival que comenzó a las 08.00 WIB desencadenó una variedad de comentarios divertidos de los ciudadanos. Muchos sienten que el tiempo es demasiado temprano para un festival de música.

«¿Realmente las 8 en punto?

«Prepárate de este amanecer», dijo otro.

«Horas ricas de niños en la escuela», dijo el ciudadano.

«Oh, todavía estoy durmiendo a las 8», concluyeron los internautas.