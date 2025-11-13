Horas antes de la explosión en Delhi, Umar Nabi fue visto cerca de una mezquita cerca de Ramlila Maidan







Imágenes recientes de CCTV del día de la explosión en Delhi muestran al principal sospechoso, el Dr. Umar Nabi, caminando cerca de una mezquita cerca del Ramlila Maidándijo la policía el jueves, informó la agencia de noticias PTI.

En las imágenes, se puede ver a Umar caminando recto por un carril estrecho antes de girar la cabeza hacia la derecha, momento en el que la cámara capta su rostro, y luego seguir adelante. Los investigadores creen que pudo haber visitado la mezquita poco antes de supuestamente llevar a cabo la explosión, dijo un alto oficial de policía, informó PTI.

Una explosión masiva sacudió Delhi el lunes por la tarde cuando un automóvil Hyundai i20 explotó a las 6:52 pm cerca de la Fuerte Rojomatando a 13 personas e hiriendo a varias más. El impacto de la explosión fue tal que varios vehículos resultaron dañados y las imágenes desde el lugar mostraban cuerpos destrozados y escombros esparcidos.

Las autoridades dijeron que Umar, quien se sospecha que conducía el automóvil cargado de explosivos, fue visto en múltiples clips de CCTV grabados en Delhi el día del incidente, informó PTI.

Una pieza de metraje en particular del Masjid Sunehri El estacionamiento cerca del Fuerte Rojo lo muestra entrando a las 3:19 pm y saliendo a las 6:28 pm, apenas 24 minutos antes de que ocurriera la explosión.

La Universidad Al-Falah recibe una causa de la NAAC por «afirmaciones falsas de acreditación»

Mientras tanto, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (NAAC) ha emitido un aviso de causa justificada a la Universidad Al-Falah, que está bajo escáner en relación con la investigación de la explosión de Delhi, por mostrar acreditación falsa en su sitio web, dijeron funcionarios el jueves, informó PTI.

En el aviso de causa demostrativa, la NAAC dijo que había señalado que el Universidad Al-Falah«que no está acreditada ni solicita acreditación por la NAAC», ha mostrado públicamente en su sitio web que «La Universidad Al-Falah es un esfuerzo de Al-Falah Charitable Trust, que ha estado administrando tres facultades en el campus, a saber, la Escuela de Ingeniería y Tecnología Al Falah (desde 1997, calificada A por la NAAC), la Facultad de Ingeniería y Tecnología Brown Hill (desde 2008) y la Escuela de Educación y Capacitación Al-Falah (desde 2006, calificada A por NAAC),», informó PTI.

«Esto es absolutamente incorrecto y engaña al público, especialmente a los padres, estudiantes y partes interesadas», decía el aviso de la causa.

La NAAC buscó una explicación y ordenó a la universidad que eliminara los detalles de acreditación de la NAAC de su sitio web y de cualquier otro documento disponible o distribuido públicamente.

El lunes, una explosión de alta intensidad arrasó un coche cerca del Fuerte Rojo en Delhimatando a 13 personas e hiriendo a varias más, horas después de la destrucción de un «módulo terrorista de cuello blanco». Entre los detenidos se encontraban tres médicos vinculados a la Universidad Al-Falah.

(Con aportes de PTI)





Fuente