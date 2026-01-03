Horarios de partidos por TV del sábado 3 de enero

El NFL se apoderará de los televisores de los fanáticos tanto el sábado 3 de enero de 2026 como el horario más típico de la liga el domingo 4 de enero. No hay juegos de Monday Night Football ni Thursday Night Football en la Semana 18 mientras la liga se prepara para los playoffs de la NFL que comienzan el 10 de enero.

Hubo cambios tardíos en la Semana 18 ya que la NFL flexionó dos juegos al calendario de hoy para el sábado 3 de enero. panteras de carolina y Bucaneros de la Bahía de Tampa inicie el calendario de la Semana 18 de la NFL el sábado a las 4:30 pm hora del Este. Inicialmente se comercializó como un juego en el que se gana y se entra, pero el Halcones de Atlanta‘ victoria inesperada sobre el Rams de Los Ángeles en la Semana 17 complicó el destino de los Bucs en la postemporada.

Tampa Bay ahora necesita derrotar a Carolina y Atlanta perder ante los Santos de Nueva Orleans para llegar a los playoffs de la NFL. Si los Bucs ganan, pero los Falcons también ganan, se creará un empate a tres bandas en la cima de la NFC Sur. Los Panthers avanzarían como campeones de la NFC Sur en este escenario, incluso si Carolina pierde ante Tampa Bay.

¿Tienes todo eso? El último partido de la NFL en el calendario del sábado es mucho más claro: el ganador se asegurará el título de la NFC Oeste y el primer puesto.

El 49ers de San Francisco acoger el Halcones Marinos de Seattle a las 8 pm hora del Este. Ambos juegos del sábado se transmitirán tanto por ABC como por ESPN.

Esto es lo que necesita saber sobre el calendario de la NFL.

Calendario de la Semana 18 de la NFL para el sábado 3 de enero

El calendario de la Semana 18 comienza el sábado 3 de enero con un doble partido de la NFC. Aquí hay un vistazo al horario de hoy y todos los horarios enumerados están en el Este.

FECHA JUEGO TIEMPO CANAL DE TELEVISIÓN 3 de enero Panteras contra Bucaneros 4:30 pm ABC/ESPN 3 de enero Seahawks contra 49ers 8 pm ABC/ESPN

Calendario de playoffs de la NFL: la ronda de comodines comienza el sábado 10 de enero

La NFL normalmente no tiene juegos de Thursday Night Football o Monday Night Football en la Semana 18. En cambio, la liga prefiere jugar todos los juegos juntos en preparación para los playoffs de la NFL.

Con la postemporada a la vuelta de la esquina, aquí hay un vistazo al calendario proyectado de los playoffs de la NFL (a través de FBSchedules.com) que comienza el 10 de enero. Se espera que la NFL anuncie el calendario oficial de los playoffs de la NFL el domingo 4 de enero, durante el enfrentamiento del Sunday Night Football. Todos los horarios indicados están en el este.

FECHA JUEGO TIEMPO CANAL DE TELEVISIÓN 10 de enero Ronda de comodines 4:30 pm Prime, CBS o FOX 10 de enero Ronda de comodines 8 pm Prime, CBS o FOX 11 de enero Ronda de comodines 13:00 Prime, CBS o FOX 11 de enero Ronda de comodines 4:30 pm Prime, CBS o FOX 11 de enero Ronda de comodines 20:15 NBC 12 de enero Ronda de comodines 20:15 ESPN/ABC 17 de enero Ronda divisional 4:30 pm Por determinar 17 de enero Ronda divisional 20:15 Por determinar 18 de enero Ronda divisional 3 pm Por determinar 18 de enero Ronda divisional 6:30 pm Por determinar 25 de enero Campeonato de la AFC 3 pm CBS 25 de enero Campeonato de la NFC 6:30 pm ZORRO 8 de febrero Supertazón 2026 6:30 pm NBC

El calendario de la Semana 18 de la NFL concluye con una batalla por el último puesto en los playoffs de la AFC. Con el título de la AFC Norte en juego, el Acereros de Pittsburgh acoger el Cuervos de Baltimore el Sunday Night Football a las 8:20 pm hora del Este por NBC.

El ganador no sólo se asegura el título divisional, sino también el último puesto en los playoffs de la AFC. Mientras tanto, el equipo perdedor queda eliminado de la postemporada.