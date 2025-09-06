Horario y enlaces de transmisión en vivo del equipo nacional indonesio U-23 vs. Macao en la calificación de la Copa Asiática de 2026

Sábado 6 de septiembre de 2025 – 13:10 Wib
Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 se enfrentará Equipo nacional de Macao En el segundo partido de la calificación del Grupo J Copa asiática u 23 2026. El partido está programado para el estadio Gelora Delta Sidoarjo, sábado 6 de septiembre de 2025 a las 19.30 WIB.
Este partido se puede ver directamente en SCTV, Indosiar y Video de servicio de transmisión en vivo.
Garuda Muda, que ahora es manejado por el entrenador Gerald Vanenburg, lleva una misión importante: debe ganar. Porque, en el partido inaugural, Indonesia solo dibujó 0-0 contra Laos. El resultado hizo que la posición de Indonesia aún no fuera segura en competencia con las finales de la Copa Asiática U-23 2026 en Arabia Saudita.
Con el formato de competencia que solo ofrece boletos automáticos a 11 campeones del grupo y los cuatro mejores finalistas, la victoria sobre Macao es un precio absoluto para mantener la oportunidad de calificar.
Apoyo público de Sidoarjo
Jugando frente a miles de seguidores en el estadio de Gelora Delta Sidoarjo, se espera que los jóvenes jugadores indonesios parezcan más nítidos y puedan maximizar las oportunidades creadas. Muhammad Ferarri y sus amigos deben estar más clínicamente frente a la portería para no reducir los errores contra Laos.
Horario y Enlace de transmisión en vivo
Partido: Indonesia U-23 vs Macao U-23
Competencia: Calificación de la Copa Asiática U-23 2026-Grupo J
Fecha: sábado 6 de septiembre de 2025
Inicio: 18.30 Wib
Estadio: gelora delta sidoarjo
Live: SCTV, Indosiar, Vidio
Enlace de transmisión en vivo: Vidio.com
