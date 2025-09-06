Horario y enlaces de transmisión en vivo del equipo nacional indonesio U-23 vs. Macao en la calificación de la Copa Asiática de 2026

Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 se enfrentará Equipo nacional de Macao En el segundo partido de la calificación del Grupo J Copa asiática u 23 2026. El partido está programado para el estadio Gelora Delta Sidoarjo, sábado 6 de septiembre de 2025 a las 19.30 WIB.

Este partido se puede ver directamente en SCTV, Indosiar y Video de servicio de transmisión en vivo.

Garuda Muda, que ahora es manejado por el entrenador Gerald Vanenburg, lleva una misión importante: debe ganar. Porque, en el partido inaugural, Indonesia solo dibujó 0-0 contra Laos. El resultado hizo que la posición de Indonesia aún no fuera segura en competencia con las finales de la Copa Asiática U-23 2026 en Arabia Saudita.

Con el formato de competencia que solo ofrece boletos automáticos a 11 campeones del grupo y los cuatro mejores finalistas, la victoria sobre Macao es un precio absoluto para mantener la oportunidad de calificar.



La decepción de los jugadores del equipo nacional U-23 indonesio no logró derrotar a Laos Foto : Entre fotos/sigid kurniawan/mrh/tom

Apoyo público de Sidoarjo

Jugando frente a miles de seguidores en el estadio de Gelora Delta Sidoarjo, se espera que los jóvenes jugadores indonesios parezcan más nítidos y puedan maximizar las oportunidades creadas. Muhammad Ferarri y sus amigos deben estar más clínicamente frente a la portería para no reducir los errores contra Laos.

Horario y Enlace de transmisión en vivo

Partido: Indonesia U-23 vs Macao U-23

Competencia: Calificación de la Copa Asiática U-23 2026-Grupo J

Fecha: sábado 6 de septiembre de 2025

Inicio: 18.30 Wib

Estadio: gelora delta sidoarjo

Live: SCTV, Indosiar, Vidio

Enlace de transmisión en vivo: Vidio.com