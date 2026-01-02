Horario SIM móvil sábado 3 de enero de 2026, aquí están las ubicaciones y horarios de atención

Jacarta – Las personas cuyo período de validez del permiso de conducir (SIM) está llegando a su fin ahora tienen una alternativa de extensión más práctica. La policía vuelve a operar servicios de automóviles. SIM circular para que los solicitantes no tengan que acudir directamente a la oficina de Satpas.

El sábado 3 de enero de 2026, Polda Metro Jaya desplegó cinco coches SIM móviles repartidos en varios puntos de la zona de DKI Yakarta. Este servicio está preparado para facilitar a las personas la tramitación de las renovaciones de SIM de forma más rápida y eficaz.

Basado en la información citada por Korlantas Polri VIVA AutomotrizLos residentes del sur de Yakarta pueden ampliar su licencia de conducir en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden acudir a la oficina de correos de Lapangan Banteng como lugar de servicio.

Para el área occidental de Yakarta, los automóviles Mobile SIM operan en el campus de Anggrek Binus. Mientras tanto, los residentes del norte de Yakarta pueden aprovechar los servicios disponibles en LTC Glodok.

Para la gente del este de Yakarta, los servicios de SIM móvil están disponibles en Grand Mall Cakung. Todos los puntos de servicio en DKI Yakarta están abiertos de 08.00 WIB a 12.00 WIB con un número limitado de colas cada día.

Además de Yakarta, también se encuentran disponibles servicios similares en varias zonas de amortiguamiento. En Bandung, los automóviles Mobile SIM operan en King’s Shopping Center y Dago Plaza, con un horario de servicio desde las 08.00 WIB hasta el final.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden solicitar la extensión de SIM en Jambu Dua Mall con tiempos de servicio bastante largos, es decir, de 07.00 a 18.00 WIB. Este servicio está preparado para adaptarse al alto nivel de interés público.

Para los residentes de Bekasi, los automóviles Mobile SIM están en espera en la oficina del distrito de West Bekasi. Los servicios están abiertos de 08:00 WIB a 10:00 WIB, por lo que se recomienda a los solicitantes que lleguen temprano.

Cabe señalar que los coches con SIM Móvil solo atienden extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá obtener una nueva SIM a través de Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los documentos que deben prepararse incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen médico realizado en un centro oficial. En referencia al PP número 60 de 2016 sobre PNBP, la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.