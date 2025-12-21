Horario SIM móvil lunes 22 de diciembre de 2025, aquí están las ubicaciones y horarios de atención

Jacarta – El permiso de conducir (SIM) es un documento importante que todo conductor de vehículos de motor debe tener en Indonesia. Debido a que el período de validez es de sólo cinco años, los propietarios de una SIM deben extenderlo antes de que caduque para que siga siendo válido para su uso al conducir por la autopista.

Para facilitar las cosas a la ciudadanía, la policía vuelve a ofrecer servicios de coches SIM circular operando en varios puntos. A través de este servicio, los propietarios de SIM pueden renovar sin tener que acudir directamente a la oficina de la Unidad de Administración de SIM (Satpas) y esperar largas colas.

Refiriéndose a la información del sitio web oficial de Korlantas Polri citado VIVA AutomotrizEl lunes 22 de diciembre de 2025, Polda Metro Jaya alerta a los servicios de SIM móvil en cinco áreas de DKI Yakarta. Se espera que la presencia de este servicio pueda ayudar a las personas a procesar las renovaciones de SIM de manera más rápida y eficiente.

Para los residentes del sur de Yakarta, los automóviles con SIM móvil están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, las personas que viven en el centro de Yakarta pueden ir a la oficina de correos de Lapangan Banteng para ampliar su tarjeta SIM.

En el área occidental de Yakarta, el servicio Mobile SIM opera en dos ubicaciones, a saber, Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del este de Yakarta pueden aprovechar los servicios disponibles en Grand Mall Cakung.

Todos los servicios de SIM móvil en el área de Yakarta están abiertos desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB. Se recomienda al público acudir temprano porque el cupo de servicio diario es limitado.

Además de Yakarta, los servicios de extensión SIM también están disponibles en varias zonas intermedias. En Bandung, las personas pueden ampliar su tarjeta SIM en Dago Plaza y ITC Kebon Kelapa con un horario de servicio de 09:00 a 12:00 WIB.

Para los residentes de Bekasi, los servicios de SIM móvil están disponibles en Burger King Harapan Indah con horario de atención de 08.00 a 10.00 WIB. Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden solicitar la renovación de SIM en BTM Mall o Yogya Dramaga, que atiende de 09.00 a 12.00 WIB.

Tenga en cuenta que el servicio de automóvil SIM Móvil solo atiende extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas o que aún no hayan superado su período de validez. Los solicitantes deben traer una fotocopia del KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante del examen médico y los resultados de las pruebas psicológicas.