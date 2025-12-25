Horario del servicio de extensión SIM viernes 26 de diciembre de 2025

Jacarta – Vigencia del permiso de conducir (SIM) que se agota a menudo hace que el propietario entre en pánico y sienta que tiene que solicitar una extensión de inmediato. Sin embargo, durante los días festivos nacionales y las vacaciones colectivas de Navidad de 2025, los titulares de tarjetas SIM no necesitan correr a la oficina de servicio.

La policía establece políticas especiales con respecto a los servicios SIM durante las vacaciones de Navidad. Esto se hace para ofrecer concesiones a las personas cuyo período de validez de la SIM coincide con días festivos.

Según el anuncio oficial, vistas. VIVA Automotriz En la página de TMCPoldaMetro, viernes 26 de diciembre de 2025, los servicios SIM en varias áreas de Yakarta estarán cerrados el jueves y viernes 25 y 26 de diciembre de 2025. Los servicios que están cerrados incluyen Daan Mogot SIM Satpas, DK Jakarta Satpas Unit, SIM Outlet y Mobile SIM.

Este servicio recién reabrirá el sábado 27 de diciembre de 2025. Se recomienda al público ajustar el horario de procesamiento de SIM para que no vengan por error.

La buena noticia es que los titulares de SIM cuyo período de validez expire el 25 y 26 de diciembre de 2025 aún tendrán la oportunidad de extenderlo. Podrán prorrogarse el sábado 27 de diciembre de 2025 con el mecanismo de prórroga habitual.

Esto significa que el propietario de la tarjeta SIM no se considera retrasado inmediatamente, aunque el período de validez expire cuando se cierre el servicio. Esta política se establece como una forma de tolerancia durante los días festivos nacionales y las licencias colectivas.

Sin embargo, hay notas importantes a las que el público debe prestar atención. Si el titular de la SIM no aprovecha la oportunidad de renovación el 27 de diciembre de 2025, el proceso será diferente.

El propietario de la SIM debe seguir el mecanismo de emisión de una nueva SIM. Este proceso ciertamente requiere más tiempo y etapas que una simple extensión.

También se transmitió una política similar para los servicios Satpas 1220, Public Service Mall (MPP), Mobile SIM y Revo Mall SIM Outlets en el área de Bekasi, Java Occidental. Se confirma que todos estos servicios no operarán del 25 al 26 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el público debe prestar atención a que las políticas pueden ser diferentes en cada región. No todas las regiones aplican cierres del servicio SIM durante las fiestas navideñas.

Por ejemplo, la policía de la ciudad de Bogor garantiza que los servicios de emisión y renovación de tarjetas SIM sigan operativos. Los servicios en la región funcionarán normalmente según lo programado del 25 al 26 de diciembre de 2025.