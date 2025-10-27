Horario del permiso de conducir en Yakarta y sus alrededores hoy, martes 28 de octubre de 2025

Jacarta – El permiso de conducir (SIM) es un documento oficial que todo conductor de vehículo motorizado debe tener. Además de ser una prueba de legalidad a la hora de conducir por carretera, una SIM también tiene un período de validez de cinco años y debe ampliarse para seguir siendo válida para su uso.

Para facilitar las cosas al público, la policía de Metro Jaya ha reabierto los servicios de automóviles SIM circular hoy martes 28 de octubre de 2025. Este servicio permite a los residentes ampliar el periodo de validez de su SIM sin tener que acudir directamente a la oficina de Satpas.

Según información del sitio web oficial de Korlantas Polri, los coches con SIM móvil de hoy están repartidos en varios puntos del área de DKI Yakarta. Para los residentes del centro de Yakarta, los servicios están disponibles en la oficina de correos de Lapangan Banteng. Mientras tanto, en el este de Yakarta, la gente puede ir al centro comercial Grand Cakung.

En el área occidental de Yakarta, los servicios están disponibles en Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del sur de Yakarta pueden extender su licencia de conducir en el Kalibata Trilogy Campus. Todos los automóviles con SIM móvil en el área de DKI Yakarta operan de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

No sólo en Yakarta, también se ofrecen servicios similares en varias zonas de amortiguamiento. En Bogor, las personas pueden ampliar su SIM en Lotte Grosir Sholeh Iskandar, con horario de servicio de 09:00 a 12:00 WIB.

Para los residentes de Bandung, los automóviles Mobile SIM operan en dos ubicaciones, a saber, Indogrosir Ahmad Yani y McD Istana Plaza, desde las 08.00 WIB hasta el final.

Mientras tanto, en Bekasi, los servicios de extensión están disponibles en Pizza Hut Komsen Jatiasih. Debido a que el cupo de cola es limitado, se recomienda a los residentes llegar temprano. Los servicios se realizan de 08.00 WIB a 10.00 WIB.

Recuerde, los automóviles con SIM móvil solo admiten extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas o no hayan caducado.

Los requisitos que se deben traer incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen de salud.

Con base en el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.