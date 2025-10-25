Horario del permiso de conducir en Yakarta y sus alrededores hoy, domingo 26 de octubre de 2025

Jacarta – La policía continúa brindando comodidad al público para extender su permiso de conducir (SIM). A través de un servicio de coche. SIM circularLos vecinos no necesitan acudir directamente a la oficina de la Unidad Organizadora Administrativa (Satpas), porque el proceso de ampliación se puede realizar en varios puntos estratégicos que han sido preparados.

Según información del sitio web oficial de Korlantas Polri, el domingo 26 de octubre de 2025, los servicios de SIM móvil en el área de DKI Yakarta actualmente solo están disponibles en dos ubicaciones. Los residentes del este de Yakarta pueden visitar el automóvil Mobile SIM ubicado en Jalan Raden Inten, justo al lado de McDonald’s Duren Sawit.

Mientras tanto, los residentes que viven en el área occidental de Yakarta pueden extender su SIM en los automóviles de servicio que operan en Jalan Panjang, frente al Banco BJB Kebon Jeruk. Ambas ubicaciones ofrecen extensiones desde las 08.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Para los residentes de South Tangerang, los automóviles Mobile SIM están disponibles en Giant Bintaro Sector 7. Los residentes pueden aprovechar este servicio para extender el período de validez de SIM A y SIM C antes de que caduquen.

Recuerda que el servicio Coche SIM Móvil sólo atiende renovaciones de SIM A y SIM C que aún estén activas, no nuevas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el propietario debe obtener una nueva SIM a través de Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los requisitos que deben prepararse incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia del permiso de conducir original y un certificado sanitario emitido por un médico.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Como información adicional, entre semana suele haber cinco coches con SIM móvil alertados por Polda Metro Jaya. Las ubicaciones están distribuidas en varias áreas, como el este, el oeste, el norte, el sur y el centro de Yakarta, para facilitar a las personas la renovación sin tener que esperar largas colas en los Satpas.