Horario del permiso de conducir en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung Martes 14 de octubre de 2025

Jacarta – Para los residentes de Yakarta cuyo permiso de conducir (SIM) está a punto de caducar, hoy está disponible un servicio de extensión a través de automóviles Mobile SIM operados por Polda Metro Jaya.

Lea también: Horario de vehículos SIM en Yakarta y Tangerang del Sur el domingo 12 de octubre de 2025



Según información de Korlantas Polri, citada VIVA Automotriz El martes 14 de octubre de 2025, los coches del servicio móvil están repartidos por varios puntos de la zona de DKI Yakarta. Para los residentes del centro de Yakarta, los servicios están disponibles en la oficina de correos de Lapangan Banteng. En el área del este de Yakarta, las extensiones SIM se pueden realizar en automóviles móviles en el centro comercial Grand Cakung.

Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta pueden visitar el coche SIM móvil en Citraland Mall o LTC Glodok. Para el sur de Yakarta, los servicios se brindan en el Kalibata Trilogy Campus. Todos los automóviles con SIM móvil en Yakarta funcionan de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

Lea también: Horario de coches SIM en Yakarta, Bogor, Bandung, Bekasi sábado 11 de octubre de 2025



Fuera de Yakarta, también se encuentran disponibles servicios similares. Los residentes de Bogor pueden renovar su SIM en los automóviles móviles estacionados en Lotte Grosir Sholeh Iskandar, con un horario de servicio entre las 09.00 y las 12.00 WIB.

Para los residentes de Bandung, hoy hay dos ubicaciones de automóviles Mobile SIM que brindan servicios de renovación, a saber, en Indogrosir Ahmad Yani y McD Istana Plaza, desde las 08.00 WIB hasta el final.

Lea también: Horario del coche SIM en Yakarta, Bekasi, Bogor, Bandung viernes 10 de octubre de 2025



Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden ampliar el período de validez de su licencia de conducir en los coches móviles ubicados en Pizza Hut Komsen Jatiasih. Debido a que el cupo de cola es limitado, se recomienda llegar temprano. El horario de servicio es de 08.00 WIB a 10.00 WIB.

Cabe señalar que el servicio SIM solo presta servicio a la extensión SIM A y SIM C, que casi ha finalizado.

Los requisitos que se deben presentar incluyen una fotocopia del KTP válido, una fotocopia y el original de la licencia de conducir anterior, así como un comprobante de un examen médico. La tarifa de renovación está fijada en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.