Horario del permiso de conducir en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung el lunes 13 de octubre de 2025

Jacarta – El permiso de conducir o licencia de conducir es uno de los documentos que siempre se debe llevar consigo al operar un vehículo en la carretera.

Lea también: Horario de coches SIM en Yakarta, Bogor, Bandung, Bekasi sábado 11 de octubre de 2025



Este documento tiene tiempo y cuando se extenderá a uno de los autos SIM circundantes proporcionados por POLDA METRO JAYA.

Informado por VIVA desde el sitio web de Korlantas Polri, el lunes 13 de octubre de 2025, el primer horario de automóviles con SIM móvil de hoy para el área de Yakarta está en el campus de Trilogi Kalibata para los residentes del sur de Yakarta.

Lea también: Horario del coche SIM en Yakarta, Bekasi, Bogor, Bandung viernes 10 de octubre de 2025



Para los residentes del centro de Yakarta, el servicio SIM móvil actual se puede encontrar en la oficina de correos de Lapangan Banteng. Así como en Citraland Mall y LTC Glodok para los residentes del oeste de Yakarta que quieran ampliar su permiso de conducir.

Lea también: Horario del permiso de conducir en Yakarta, Bogor, Bekasi, Bandung Jueves 9 de octubre de 2025



Residentes del este de Yakarta que deseen ampliar el período de validez de sus documentos de identidad, calendario de licencia de conducir hoy está ubicado en Grand Mall Cakung. El horario de funcionamiento es de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

Por lo tanto, los residentes de Bandung que necesiten extender el período de validez de su tarjeta SIM pueden acudir al automóvil Mobile SIM ubicado en Dago Plaza e ITC Kebon Kelapa, cuyas tiendas están abiertas de 09:00 a 12:00 WIB.

Para los residentes de Bekasi, el Burger King Harapan Indah ofrece coches con SIM móvil. Recuerde, el tiempo operativo es muy corto, es decir, de 08.00 a 10.00 WIB.

Y para ubicaciones de SIM móviles para residentes de la ciudad de Bogor en BTM Mall y Yogya Dramaga. El horario de atención es de 09.00 a 12.00 WIB.

Cabe señalar que el servicio SIM solo atiende la aplicación de extensión SIM A y C, lo cual se puede realizar antes de que se acabe el tiempo.

Las condiciones para renovar una SIM A o C son una fotocopia del KTP válido, una fotocopia del permiso de conducir antiguo y del permiso de conducir original, así como un comprobante de un control médico y los resultados de una prueba psicológica.

La tarifa de renovación, de acuerdo con el PP Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios, es de 80 mil IDR para la extensión SIM A y de 75 mil IDR para la extensión SIM C.