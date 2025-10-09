Horario del coche SIM en Yakarta, Bekasi, Bogor, Bandung viernes 10 de octubre de 2025

Jacarta – Toda persona que opere un vehículo motorizado en la carretera deberá portar el permiso de conducir o licencia de conducir. Esta cédula de identidad debe renovarse cada 5 años.

Hoy en día, la Polda Metro Jaya proporciona cinco coches con SIM móvil para los residentes de Yakarta. Informado por VIVA desde el sitio web de Korlantas Polri, el viernes 10 de octubre de 2025, los residentes de la zona del este de Yakarta pueden venir al Grand Mall Cakung.

Mientras tanto, aquellos en el oeste de Yakarta pueden visitar Citraland Mall para renovar su tarjeta SIM. El horario de servicio es de 08.00 WIB a 14.00 WIB. Mientras tanto, el norte de Yakarta puede ir a LTC Glodok.

Los coches con SIM móvil que normalmente sirven al área central de Yakarta se encuentran en la oficina de correos de Lapangan Banteng. Para el sur de Yakarta, puedes venir al Kalibata Trilogy Campus.

Especialmente para los residentes de Bekasi, hoy el automóvil Mobile SIM está en Mitra 10 Jatimakmur. Mientras tanto, los residentes de Bogor cuyo permiso de conducir caducará pronto pueden venir al centro comercial Jambu Dua, porque las unidades de automóvil SIM móviles están disponibles allí de 09:00 WIB a 12:00 WIB.

Por último, está la policía de Bandung, que hoy proporciona dos coches con SIM móvil. Las ubicaciones están en Dago Plaza y BPR KS. El tiempo de servicio comienza a las 08.00 WIB hasta finalizar.

El servicio SIM solo atiende la aplicación de extensión SIM A y C, lo que se puede realizar antes de que se acabe el tiempo.

Los requisitos para ampliar SIM A o C son una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia del permiso de conducir antiguo y del permiso de conducir original, así como un comprobante de un control médico.

La tarifa por extender una SIM, de acuerdo con el PP Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios, es de 80 mil IDR para extender SIM A y 75 mil IDR para extender SIM C.