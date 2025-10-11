Horario de vehículos SIM en Yakarta y Tangerang del Sur el domingo 12 de octubre de 2025

Jacarta – Todo usuario de vehículo motorizado está obligado a portar el permiso de conducir o permiso de conducción. Esta cédula de identidad tiene una vigencia de cinco años, y cuando caduque deberá prorrogarse.

Lea también: Horario del coche SIM en Yakarta, Bekasi, Bogor, Bandung viernes 10 de octubre de 2025



La extensión se puede realizar en uno de los vagones Mobile SIM que Polda Metro Jaya ofrece a los residentes de Yakarta.

Hoy, domingo 12 de octubre de 2025, el horario del servicio Mobile SIM solo está disponible en dos áreas para DKI Yakarta.

Lea también: Horario del permiso de conducir en Yakarta, Bogor, Bekasi, Bandung Jueves 9 de octubre de 2025



Según informa VIVA desde el sitio web Korlantas Polri, la primera ubicación está en Jalan Raden Inten, al este de Yakarta, precisamente al lado de McDonalds Duren Sawit.

Lea también: Horario del coche SIM en Yakarta, Bandung, Bogor, Bekasi miércoles 8 de octubre de 2025



Mientras tanto, la ubicación del segundo automóvil Mobile SIM está en Jalan Panjang, frente a BJB Kebon Jeruk, en el oeste de Yakarta. Los dos coches ofrecen extensiones del período de validez de la licencia de conducir hasta las 12:00 WIB.

Especialmente para los propietarios de vehículos en el área de South Tangerang, en este día festivo se proporcionan automóviles con SIM móvil en Giant Bintaro Sector 7.

El servicio SIM solo atiende la aplicación de extensión SIM A y C, lo que se puede realizar antes de que se acabe el tiempo.

Las condiciones para renovar una SIM A o C son una fotocopia del KTP válido, una fotocopia del permiso de conducir antiguo y del permiso de conducir original, así como un comprobante de un control médico.

La tarifa de renovación, de acuerdo con el PP Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios, es de 80 mil IDR para la extensión SIM A y de 75 mil IDR para la extensión SIM C.

A título informativo, de lunes a viernes hay cinco coches SIM móviles proporcionados por Polda Metro Jaya. Las ubicaciones están repartidas por cada región, empezando por el este de Yakarta, el oeste de Yakarta, el norte de Yakarta y el sur de Yakarta.