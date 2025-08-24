Horario de transmisión en vivo y transmisión en vivo en vivo en vivo Super League, domingo 24 de agosto de 2025

Domingo 24 de agosto de 2025 – 13:06 Wib

Yakarta, Viva – Competencia Súper liga 2025/26 nuevamente presentó un partido emocionante el domingo 24 de agosto de 2025. Hay tres partidos que se pueden ver en vivo en televisión o transmisión en vivo.

Programa de partidos de la Super League de hoy

Psim yogyakarta VS Perseguidor Bandung

Inicio: 15.30 WIB

Estadio: Sultan Agung, Bantul

Transmisión en vivo: Indosiar, Vidio [LINK STREAMING]

Borneo FC Samarinda vs Persijap Jepara

Inicio: 15.30 WIB

Estadio: Segiri, Samarinda

Transmisión en vivo: Vidio [LINK STREAMING]

Madura unido VS Persita Tangerang

Inicio: 19.00 Wib

Estadio: Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan

Transmisión en vivo: Vidio, Innosiar Retraso 21.30 WIB [LINK STREAMING]

Todos los partidos de Super League de hoy se pueden ver a través de la plataforma de video para el acceso digital. Mientras que el gran partido Psim Yogyakarta Duel contra Persib Bandung también se emitió gratis en la pantalla a través de Indosiar.

Con este apretado agenda, los fanáticos del fútbol del país se miman nuevamente por los partidos calientes de la Super League, que van desde el duelo clásico de PSIM vs Persib, hasta el feroz partido de Borneo FC vs Persijap y Madura United vs. Persita.