Horario de transmisión en vivo de Madura United vs Persib Bandung, que se jugará esta noche

VIVA – Madura unida entretendrá Persib Bandung en la decimocuarta semana de la Superliga 2025-2026 en el estadio Gelora Madura Ratu Pemelingan, Pamekasan, el domingo 30 de noviembre de 2025 a las 19.00 WIB.

centrocampista de Perbsib, Marc Klockenfatizó que su equipo está decidido a mantener un desempeño consistente luego de registrar cuatro victorias consecutivas en la máxima competencia de castas.

En su declaración, Klok enfatizó que ganar sigue siendo la principal prioridad para Persib en el partido de esta noche. Se dice que todos los jugadores están preparados para dar el máximo rendimiento durante 90 minutos.

«Queremos continuar la tendencia positiva en la liga», dijo Marc Klok, citado en el sitio web oficial de Persib Bandung, el domingo por la mañana.

Aunque tiene confianza, Klok admite que el duelo en Pamekasan no será fácil. Jugar como equipo visitante significó que Persib tuvo que enfrentarse a una gran presión por parte de los aficionados locales.

Persib también llega con la condición de haber sufrido una derrota por 2-3 ante el Lion City Sailors en la AFC Champions League 2 en el estadio Bishan de Singapur, el miércoles 26 de noviembre de 2025. Esta derrota fue una de las razones por las que el equipo quería recuperarse lo más rápido posible.

«Ayer también nos costó mucho jugar en Singapur. También queremos recuperarnos de la derrota de ayer en Singapur», dijo Klok.

Aun así, el jugador de 32 años destacó que el equipo sigue ilusionado con este partido.

Antes de este partido, Madura United se encuentra en el puesto 13 de la clasificación con 13 puntos. Mientras tanto, Persib Bandung ocupa el cuarto lugar con una colección de 22 puntos. Ambos equipos necesitan resultados positivos para mejorar su posición.

Horario de transmisión en vivo de Madura United vs Persib Bandung

Superliga 2025-2026 — Indosiar en vivo

Domingo 30 de noviembre de 2025 — 19.00 WIB