Horario de televisión y transmisión en vivo en vivo de la vida de la vida en vivo Indonesia U-23 vs Corea del Sur esta noche





Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 vivirá un partido de vida y muerte contra Equipo nacional de Corea del Sur U-23 en el último partido de los clasificatorios de la Copa Asiática U-23 2026. Este duelo tendrá lugar en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, el martes 9 de septiembre de 2025 a las 19.30 WIB.

Se predice que el partido funcionará ferozmente porque los resultados determinarán los pasos de Garuda Muda a las finales de la Copa Asiática U-23 2026 en Arabia Saudita.

Para los amantes del fútbol en el país, este partido se puede ver en vivo en SCTV e IndoSiar. Además, el partido también se emitirá exclusivamente a través de la plataforma de transmisión de video.

El equipo de Gerald Vanenburg tiene una misión para ganar para garantizar boletos para las finales. Se espera que el apoyo total de los seguidores en el estadio y los espectadores de la pantalla sea energía adicional para Arkhan Fikri y sus amigos.

Mientras tanto, Corea del Sur U-23 llegó con el estado de un equipo asiático fuerte que tiene una tradición de clasificar para un gran torneo. Por lo tanto, este partido será una prueba mental, así como la calidad del juego Garuda Muda.

Live At: SCTV, Indosiar, Vidio









