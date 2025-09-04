Horario de televisión y enlaces de transmisión en vivo para el equipo nacional de Indonesia contra Taiwán esta noche

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio volverá a competir en el evento FIFA Matchday rostro Equipo nacional de Taiwán. Este partido es parte de la preparación de Garuda para la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.

El partido se llevará a cabo en:

Día/Fecha: Viernes 5 de septiembre de 2025

Inicio: 20.30 WIB

Estadio: Gelora Bung Tomo, Surabaya

Transmisión en vivo en la televisión nacional

Para los amantes del fútbol en el país, el partido del equipo nacional indonesio contra Taiwán puede verse en vivo exclusivamente en SCTV e Indosiar. Además, este duelo también estará presente en el servicio de transmisión de video.

Enlace de transmisión en vivo

Para aquellos de ustedes que no tienen tiempo para ver por televisión, esta pelea se puede seguir a través de la plataforma de video en el siguiente enlace:

Equipo nacional indonesio en vivo en vivo vs. Taiwán en Vidio

Este partido no es solo un juicio, sino que se convierte en un impulso importante para el equipo nacional de Indonesia medir la fuerza antes de caer en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. El apoyo total de los seguidores en el estadio de Gung Tomo Gelora o a través de la pantalla será una energía adicional para el equipo de Garuda.