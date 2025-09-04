Horario de televisión y enlaces de transmisión en vivo para el equipo nacional de Indonesia contra Taiwán esta noche

Viernes 5 de septiembre de 2025 – 06:14 Wib
Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio volverá a competir en el evento FIFA Matchday rostro Equipo nacional de Taiwán. Este partido es parte de la preparación de Garuda para la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.
Valor de mercado del equipo nacional indonesio Rp630 mil millones, derrota a Arabia Saudita e Irak
El partido se llevará a cabo en:
Día/Fecha: Viernes 5 de septiembre de 2025
4 jugadores del equipo nacional indonesio que actuaron en la Europa League 2025/26 junto con el calendario del club
Inicio: 20.30 WIB
Estadio: Gelora Bung Tomo, Surabaya
Patrick Kluivert reveló la razón para llamar a Adrian Wibowo al equipo nacional indonesio
Transmisión en vivo en la televisión nacional
Para los amantes del fútbol en el país, el partido del equipo nacional indonesio contra Taiwán puede verse en vivo exclusivamente en SCTV e Indosiar. Además, este duelo también estará presente en el servicio de transmisión de video.
Enlace de transmisión en vivo
Para aquellos de ustedes que no tienen tiempo para ver por televisión, esta pelea se puede seguir a través de la plataforma de video en el siguiente enlace:
Equipo nacional indonesio en vivo en vivo vs. Taiwán en Vidio
Este partido no es solo un juicio, sino que se convierte en un impulso importante para el equipo nacional de Indonesia medir la fuerza antes de caer en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. El apoyo total de los seguidores en el estadio de Gung Tomo Gelora o a través de la pantalla será una energía adicional para el equipo de Garuda.
Enlace de transmisión en vivo