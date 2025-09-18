Horario de televisión y enlace de transmisión en vivo Persib Bandung vs Lion City Sailors en ACL 2





Bandung, Viva – Perseguidor Bandung tocará el partido inaugural en el Grupo G AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025/2026 se enfrenta a los representantes de Singapur, Marineros de la ciudad de león. El partido se llevará a cabo en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), jueves 18 de septiembre de 2025 a las 19.15 WIB.

Este partido es muy importante para PERSIB que desean aprovechar los beneficios de aparecer en casa para ganar puntos completos. Además de Lion City, Maung Bandung se une con Bangkok United (Tailandia) y Selangor FC (Malasia) en la fase grupal. La competencia se confirma apretada porque todos los equipos tienen calidad calificada.

Bobotoh puede ver este partido a través de transmisiones en vivo en la televisión o a través de la aplicación Vision+ disponible en App Store y Play Store.

La victoria en el partido inaugural será muy significativo para que Persib mantenga el impulso antes de enfrentar a Bangkok United y Selangor FC en el próximo partido. Además, los resultados positivos contra el finalista ACL 2 la temporada pasada serán una fuerte señal de la preparación de Maung Bandung para competir a nivel asiático.

Transmisión en vivo: rcti, visión+









