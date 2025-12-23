Horario de SIM móvil miércoles 24 de diciembre de 2025, consultar ubicación y tarifas de renovación

Jacarta – Todo conductor de vehículo motorizado está obligado a disponer del permiso de conducción en vigor (SIM) como prueba de legalidad en la circulación. Una licencia de conducir tiene un período de validez de cinco años, por lo que debe renovarse a tiempo para seguir siendo válida para su uso.

Para facilitar las cosas a la ciudadanía, la policía de Metro Jaya vuelve a ofrecer servicios de coches SIM circular del miércoles 24 de diciembre de 2025. Este servicio es una alternativa práctica para los propietarios de SIM que desean extender el período de validez sin tener que acudir directamente a la oficina de la Unidad de Administración de SIM (Satpas).

Según la información de Korlantas Polri, se han preparado varios puntos de servicio SIM móviles en la zona de DKI Yakarta. Para los residentes del centro de Yakarta, la extensión de SIM se puede realizar en la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que los residentes del este de Yakarta pueden ir al centro comercial Grand Cakung.

Para el área del sur de Yakarta, los automóviles Mobile SIM operan en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta pueden aprovechar los servicios disponibles en Citraland Mall, con horarios de funcionamiento en todos los puntos de Yakarta desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB.

No sólo en la capital, los servicios de extensión SIM también están disponibles en varias zonas intermedias. En Bandung, las personas pueden ampliar su SIM en ITC Kebon Kelapa y Ubertos, con un horario de servicio que comienza a las 08:00 WIB hasta el final.

Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden aprovechar el servicio Mobile SIM que opera en Metropolitan Mall Bekasi de 08.00 WIB a 10.00 WIB. Los residentes de Bogor pueden ir al BTW Mall para renovar su tarjeta SIM de 09:00 WIB a 12:00 WIB.

Tenga en cuenta que los automóviles con SIM móvil solo admiten extensiones SIM A y SIM C que aún están activas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá solicitar una nueva SIM en los Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas de acuerdo con las disposiciones.

Los requisitos que se deben preparar incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen de salud realizado en un centro oficial. Los documentos completos ayudarán a que el proceso de extensión se realice de manera más rápida y fluida.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C. Con el servicio SIM móvil, se espera que el público pueda extender su SIM a tiempo de una manera más eficiente.