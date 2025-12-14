Horario de SIM móvil lunes 15 de diciembre de 2025, servicios disponibles desde Yakarta hasta la ciudad de Bubu

Jacarta – El permiso de conducir (SIM) es un documento obligatorio que todo conductor de vehículos de motor debe tener en Indonesia. Teniendo en cuenta que el período de validez es de sólo cinco años, los propietarios de una tarjeta SIM deben renovarla a tiempo para que siga siendo válida para su uso en la carretera.

Para facilitar las cosas a los ciudadanos, la policía vuelve a ofrecer servicios de coches SIM alrededor que opera en varios puntos. A través de este programa, los propietarios de SIM pueden ampliar el período de validez sin tener que acudir a la oficina de Satpas y hacer cola durante mucho tiempo.

Basado en información del sitio web oficial de Korlantas Polri citado VIVA AutomotrizEl lunes 15 de diciembre de 2025, Polda Metro Jaya alerta a los servicios de SIM móvil en cinco áreas de DKI Yakarta. La presencia de este servicio tiene como objetivo que el proceso de renovación de SIM se pueda realizar de forma rápida y eficaz.

Para los residentes del sur de Yakarta, los servicios están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden ampliar su tarjeta SIM en la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para los residentes del oeste de Yakarta, los automóviles Mobile SIM operan en dos ubicaciones, a saber, Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del este de Yakarta pueden visitar Grand Mall Cakung para encargarse de renovar su licencia de conducir.

Todas las ubicaciones de servicio Mobile SIM en el área de Yakarta están abiertas de 08:00 WIB a 14:00 WIB. Se recomienda a las personas llegar temprano porque el cupo de servicio diario es limitado.

Además de en la capital, también se encuentran disponibles servicios similares en varias zonas de amortiguamiento. En Bandung, las personas pueden ampliar su tarjeta SIM en Dago Plaza y ITC Kebon Kelapa con un horario de servicio de 09:00 a 12:00 WIB.

Para los residentes de Bekasi, los servicios de SIM móvil están disponibles en Burger King Harapan Indah de 08.00 a 10.00 WIB. Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden aprovechar los servicios en BTM Mall o Yogya Dramaga, que operan de 09.00 a 12.00 WIB.

Tenga en cuenta que el servicio de coche SIM Móvil sólo atiende renovaciones de SIM A y SIM C que aún estén activas. Los solicitantes deben traer una fotocopia del KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante del examen médico y los resultados de las pruebas psicológicas.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C. Con el servicio Mobile SIM, se espera que el público pueda extender su SIM de manera más práctica sin tener que enfrentar largas colas en la oficina de Satpas.