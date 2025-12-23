Horario de oración en Yakarta hoy, martes 23 de diciembre de 2025

Jacarta – Horario tiempo de oración Para los musulmanes en el área de Yakarta hoy, martes 23 de diciembre de 2025, los musulmanes deben prestar atención. Este cronograma se puede utilizar como guía para realizar las cinco oraciones diarias a tiempo.

Según datos oficiales del Ministerio de Religión de Indonesia (Kemenag), el siguiente horario de oración se aplica al área de Yakarta y sus alrededores:

Amanecer: 04.14 WIB

Mediodía: 11.55 WIB

Precio: 15,22 WIB

Magreb: 18.09 WIB

Isha: 19.25 WIB

Además de prestar atención al tiempo, también se recomienda a los musulmanes que se preparen con anticipación antes de comenzar el tiempo de oración, como realizar la ablución, usar ropa limpia y preparar un lugar de culto cómodo para que la oración pueda realizarse solemnemente.

Se puede acceder a la información sobre los horarios de oración diarios a través del sitio web oficial del Ministerio de Religión o la aplicación de horarios de oración que está integrada con los datos del gobierno. (Fuente Ministerio de Religión e IA)