Hora de inicio, cuadrícula, actualizaciones y probabilidades

El noveno funcionamiento del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula uno está listo para ir el domingo por la tarde, hora local en Bakú, debajo Lo que se espera que esté lluvioso Condiciones en el circuito de la ciudad de Baku, con el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen tomando la pole position después de una sesión de clasificación salvaje que vio un líder de puntos Oscar Piasstri de McLaren.

Platillo embrujado en una barrera después Aparentemente, juzgando mal su velocidad en el tercer turno en el curso estrecho a través de las calles de la capital de Azerbaiyán, con solo cuatro minutos restantes en la calificación 3.

El australiano que tiene ya ganó siete De las 17 carreras hasta ahora en el Circuito 2025, más recientemente hace solo tres semanas en el Gran Premio holandés, terminó en la novena posición en la red inicial.

Charles Leclerc de Ferrari también colisionó con un muro antes en la tercera ronda de calificación y fue consignado a Posición No. 10 en la cuadrícula.

Hora de inicio y canal de televisión en Estados Unidos

La carrera está programada para obtener la luz verde a las 3 pm a la hora de Azerbaiyán el domingo 21 de septiembre, que es ocho horas por delante de la hora oriental de los Estados Unidos. Eso significa que los fanáticos en los Estados Unidos deberán sintonizar a las 7 de la mañana del este para ver la carrera desde el principio.

Los fanáticos de West Coast F1 tendrán que establecer sus alarmas del domingo por la mañana incluso antes, con una hora de inicio de las 4 am en la zona horaria del Pacífico.

La carrera será transmitida en vivo por ESPN y transmitió en vivo en la nueva aplicación ESPN Unlimited, que requiere una suscripción para acceder.

Orden de cuadrícula inicial

Con Verstappen en la parte delantera, el conductor de Haas, Esteban Ocon, aparecerá en la parte trasera después de ser descalificado de las rondas de calificación Cuando los mayordomos de raza encontraron irregularidades con su automóvil en sus exámenes técnicos después de los calificadores del sábado.

Ocon había terminado originalmente 18 en tiempos de calificación.

Con ese cambio, así es como se configurará la red inicial final:

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Carlos Sainz (Williams)

3 Liam Lawson (Racing Bulls)

4 Algunos Antonelli (Mercedes)

5 George Russell (Mercedes)

6 Yuki Tsunoda (Red Bull)

7 Lando Norris (McLaren)

8 Isack Hadjar (Racing Bulls)

9 Oscar Piastri (McLaren)

10 Charles Leclerc (Ferrari)

11 Fernando Alonso (Aston Martin)

12 Lewis Hamilton (Ferrari)

13 Gabriel Bortoleto (Sauber)

14 Lance Stroll (Aston Martin)

15 Ollie Bearman (Haas)

16 Franco Corpent (Williams)

17 Nico Hulkenberg (Sauber)

18 Pierre Gasly (Alpine)

19 Alex Albon (Williams)

20 Esteban Ocon (Haas)

Caos redondo calificado

Las rondas de calificación fueron detenido por banderas rojas seis vecesUn nuevo registro de la Fórmula Uno. Lando Norris de McLaren, cinco veces ganador de la carrera este año que ocupa el segundo lugar en su compañero de equipo Piastri en la clasificación general del conductor, logró solo séptimo en los clasificatorios.

«Fue solo un error de mi lado, desde nuestro lado, salir primero del carril del pozo», dijo Norris más tarde. «Si hubiera una bandera amarilla o una roja, nos habríamos parecido a los héroes, pero ahora me parezco al perdedor».

Pontes de apuestas en la carrera de Azerbaiyán F1

Para los fanáticos que planean colocar una apuesta amistosa en la carrera del domingo, las probabilidades como publicado por Dime de apuestas deportivas Vea el campeón italiano del Gran Premio 2025 Verstappen como el favorito en -225 para ganar y -800 para llegar al podio, es decir, entre los tres primeros finalistas.

Norris, a pesar de su séptimo lugar, es la siguiente en +550 para ganar y -350 para llegar al podio, seguido de Piasstri en +1,200 para tomar la bandera a cuadros y -225 para llegar al podio.

A pesar de ocupar el segundo lugar en la red, Carlos Sainz de España del equipo de carreras de Williams tiene probabilidades bastante largas de +3,500 para ganar y +900 para terminar entre los tres primeros.