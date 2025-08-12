Hope Indonesia en el campeonato de tenis M-25 se derrumbó inmediatamente el primer día

VIVA El movimiento de Indonesia en Amman Men’s World Tennis Championship 2025 Series IV M-25 fue sacudido de inmediato el día de la inauguración.

Dos representantes del anfitrión en el número de hombres individuales y dobles deben levantar la maleta más rápido después de caer en la primera ronda, el martes 12 de agosto de 2025.

En los singles masculinos, Anthony Susanto, que recibió comodín no pudo resistir el ataque de los representantes de Nueva Zelanda, Alexander Klintcharov. Luchando por 1 hora 32 minutos, Anthony perdió dos sets directamente 3-6, 4-6.

Jugador de tenis 28 años admitieron que el factor de acondicionamiento físico era un obstáculo importante.

«Después de los torneos internacionales requiere una consistencia física y mental. En esta cuarta serie, sentí una disminución drástica para que se eliminó de inmediato en la ronda inicial», dijo Anthony.

Con este resultado, las posibilidades de Indonesia de singles masculinos ahora descansan en Rifqi Fitriadi y Lucky Candra Kurniawan que aparecerán en la próxima pelea.

Un destino similar fue experimentado por la pareja de Gunawan Trismuwantara/Lucky Candra Kurniawan en el sector de dobles masculinos. El subcampeón II M-15 perdió 4-6, 2-6 a la primera pareja sembrada de Swiss-Japan, Lucca Castelnouvo/Kaichi Uchida.

Las esperanzas del anfitrión ahora quedan en dos dobles de hombres, Anthony Susanto/Alexander Chang y Christopher Rungkat/Francis Alcantara. Sin embargo, ambos chocarán inmediatamente entre sí en los últimos 16 para competir por un boleto a los cuartos de final.