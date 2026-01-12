‘Honores del Festival de Cine de Newport Beach’ se transmitirá esta noche en PBS SoCal

El 26º Anual Honores del Festival de Cine de Newport Beachpresentando Variedad‘s 10 actores a seguir y su presentación del premio Legends and Groundbreakers a Scarlett Johansson, se transmite el lunes por PBS SoCal a las 7:30 p.m. También está disponible para transmitir en su sitio web.

El programa de honores también incluye discursos y entrevistas con otros homenajeados, incluidos Mark Hamill, Noah Schnapp y Diane Lane. El evento fue grabado junto al mar en el Balboa Bay Resort en octubre y fue producido por Visit Newport Beach.

VariedadLa lista anual de los 10 actores a seguir ahora cuenta con más de 35 actores que han sido nominados o han ganado premios de la Academia, incluidos Mahershala Ali, Timothée Chalamet y Brie Larson. Los homenajeados de este año incluyen al contendiente Chase Infiniti de “One Battle After Another”, quien habló sobre la experiencia que le cambió la vida. «El solo hecho de tener la oportunidad de estar en una habitación con Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn, Benicio del Toro, es como si fuera una locura pensarlo», reveló. “Y tomé cada momento y lo traté como una clase magistral”.

Como Infiniti”,pecadores» El destacado Miles Caton hizo su debut cinematográfico el año pasado y habló sobre cómo nunca esperó una respuesta tan cálida a la película. «Siento que una vez que llegué a cierto punto de mi carrera musical, me aventuraría en cosas diferentes», señaló. «Así que siento que eventualmente, ya sabes, me dedicaría a la actuación. Crecí como el payaso de la familia y esas cosas, pero no así”.

Mari Yamamoto se tomó un momento para rendir homenaje a su coprotagonista de “Rental Family”, Brendan Fraser, quien estuvo presente en los honores para recibir el premio Icon. Ella contó una historia sobre cómo filmaron una escena en un pequeño balcón en Japón y Fraser insistió en estar presente para ella, arriesgando su seguridad. «Él simplemente se inclina tanto para acercar su cara lo más posible a mí, y eso le preocupa, pero a mí me preocupa que el ganador del Oscar se caiga del balcón», recordó. «Es simplemente una historia que te cuenta cómo es él como persona y como actor, que sabes que hará cualquier cosa para atraparte si te caes; él siempre estará ahí para ti. Así que ahora estoy llorando, pero aprendí que así es como quiero ser como persona y como actor».

Otros 10 actores a seguir homenajeados incluyen a Milly Alcock (“Supergirl”), Ella Anderson (“Song Sung Blue”) Edmund Donovan (“Late Fame”), Inga Ibsdotter Lilleaas (“Sentimental Value”), Jay Lycurgo (“Steve”), Guillaume Marbeck (“Nouvelle Vague”) y Tonatiuh (“El beso de la mujer araña”).

Los ex alumnos de las últimas 10 listas de Actores a Seguir también fueron reconocidos en el festival, con la estrella de “Hedda” Tessa Thompson (promoción de 2015) recibiendo el Premio al Logro Sobresaliente en Actuación, la ladrona de escenas de “Dying for Sex” Jenny Slate (promoción de 2014) honrada con el Premio Artista de Distinción y Kerry Condon (promoción de 2022) presentada con el Artista de Distinción por su productor de “F1” Jerry Bruckheimer. Condon le dijo a la multitud: «Me fui a los 16 años sin dinero en la oscuridad y me subí a un tren; 25 años después, aquí estoy. Así que toda mi carrera ha sido literalmente un sueño hecho realidad».

Los galardonados con el premio Icon incluyeron a Brendan Fraser, Diane Lane y Mark Hamill. Hamill, quien protagonizó “La vida de Chuck” y “The Long Walk” en 2025, admitió que antes de proyectos de este tipo, pensaba que su carrera se estaba desacelerando. «Por mucho que a un actor le guste una buena entrada, también le gusta una salida digna. Y hace unos años llegué a un platea. Ya no soy un polluelo», dijo. «Así que no dije que estaba retirado y siempre pensé: ‘Bueno, haré la voz en off’, pero ya no me importa estar frente a la cámara. Una vez que ese sentimiento me invadió, de la nada, volví a sentirme solicitado».

Anterior Variedad El editor Steven Gaydos, quien se retiró el año pasado después de más de 30 años en la publicación, recibió el premio Arts Champion y saludó a Hamill cuando comenzó su discurso. «Estoy muy orgulloso de estar aquí, de poder decir algo que he querido decir durante 50 años, que es que podría haber sido Luke Skywalker», reveló, diciendo que hizo una audición para el papel. «Gracias a Dios, este hombre increíble creó un papel inmortal y me evitó arruinarlo».

La muestra cerró con la presentación de VariedadEl premio Legends and Groundbreakers fue otorgado a Johansson, quien hizo su debut como directora el año pasado con “Eleanor the Great”. Sobre el honor, dijo: «Creo que significa crear un camino que no existía antes, pero ciertamente hay muchos artistas ingeniosos y valientes cuyos viajes pioneros han guiado mi camino, así que sólo puedo esperar retribuirlo, y que mi visibilidad en la dirección de ‘Eleanor the Great’ alentará a otras mujeres a perseguir sus sueños de dirigir y ayudará a resaltar la importancia de las mujeres en el cine».

el 26th Los honores anuales del Festival de Cine de Newport Beach también están disponibles para transmitir en el sitio web de PBS SoCal. aquí.