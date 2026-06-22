Honor X80 Pro Max se lanza con la batería más grande de la marca hasta la fecha

El Honor X80 Pro Max, muy filtrado, finalmente es oficial en China. La característica principal del teléfono es su batería de 11.000 mAh, que es la batería más grande que hemos visto en un teléfono inteligente convencional hasta ahora. La batería se carga a 90 W y también admite carga por cable inverso a 27 W.

El teléfono tiene una pantalla AMOLED LTPS de 1280×2788 de 6,8 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un impresionante brillo máximo de 10.000 nits (aunque sólo alcanza esos niveles en entornos aislados durante la reproducción de vídeo), una cámara principal de 50 MP con OIS y una cámara para selfies de 8 MP. En el motor hay un SoC Snapdragon 6 Gen 5, combinado con 8/12 GB de RAM y 128/256/512 GB de almacenamiento.

Honor X80 Pro Max en negro y naranja

El Honor X80 Pro Max ejecuta Android 16 con MagicOS 10 en la parte superior. También ofrece un escáner óptico de huellas dactilares debajo de la pantalla, así como clasificaciones IP68 e IP69K de resistencia al polvo y al agua.

Honor X80 Pro Max en rojo y «Moon Shadow»

Puedes elegir uno en negro, naranja, rojo y «Moon Shadow». El precio normal para el modelo básico de 8/128 GB era de 1.999 CNY (295 dólares), pero ahora se ha reducido a 1.699 CNY (250 dólares).

Fuente (en chino)