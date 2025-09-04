Honor Pad 10 Conviértase en una nueva opciones de tableta AI

VIVA – Usar tendencia tableta En Indonesia, continúa mostrando un crecimiento positivo, tanto para la productividad laboral, el aprendizaje, el entretenimiento. Responder esa necesidad, HONOR Lanzó oficialmente tres de sus nuevas variantes de tabletas al mercado indonesio: Honor Pad 10Honor Pad X9A y Honor Pad x7. Los tres están diseñados para llegar a varios segmentos de usuario, desde aquellos que buscan dispositivos premium con características completas para aquellos que desean tabletas simples y portátiles. Especialmente Honor Pad 10, que viene con el teclado Honor Pad 10 Bluetooth y el lápiz de elección de honor para cada compra.

Honor Pad 10: Experiencia laboral y entretenimiento equivalente a una PC en su mano

Ocupando como una variante superior, Honor Pad 10 está presente con grandes ambiciones: ser una tableta premium que no es menos funcional que una computadora portátil. Este dispositivo lleva una pantalla grande de 2.1 pulgadas de resolución de 2.5k que tiene una certificación de seguridad ocular en bolsillo de Tüv Rheinland, asegurando una experiencia visual aguda y cómoda para un uso a largo plazo.

Impulsada por Snapdragon 7 Gen 3, esta tableta puede manejar multitarea, videoconferencia o hacer contenido sin problemas. El soporte de batería grande de 10.100 mAh también proporciona resistencia a la energía al uso completo del día completo sin buscar con frecuencia enchufes eléctricos. Siendo una de las tabletas con la batería más grande de su clase, Honor Pad 10 puede mantener un rendimiento sin problemas.

Lo que lo hace aún más interesante, Honor incluye inmediatamente el teclado de Honor Pad 10 Smart Bluetooth y Honor Choice Pencil en el paquete de ventas. Es decir, los usuarios pueden usarlo directamente para trabajar, escribir, dibujar o escribir como en una PC, sin necesidad de comprar accesorios adicionales.

Característica superior de Honor

Honor presenta una variedad de características innovadoras diseñadas para facilitar las actividades digitales de sus usuarios. Algunas características principales que puede disfrutar incluyen:

Asistente de notas de IA

Esta característica puede resumir puntos importantes durante las reuniones o la universidad, organizar notas, para tomar notas automáticamente.

Escritura de IA

Apoye la eficiencia de la escritura al verificar la gramática, la ortografía, a la capacidad de cambiar el estilo de escritura.

Portal mágico

Magic Portal utiliza inteligencia artificial para facilitar la navegación entre aplicaciones. Con esta función, puede arrastrar información o imágenes de una aplicación y compartirla directamente con otras aplicaciones en un solo movimiento. ¡Práctico y eficiente!

Cápsula mágica

Magic Capsule le permite acceder a notificaciones importantes o información de aplicación en tiempo real sin la necesidad de abrir la aplicación en su totalidad. Esta característica aparece intuitivamente en la parte superior de la pantalla y proporciona un acceso rápido a funciones importantes.

Documentos de honor

Honor Docs es una solución de productividad todo en uno que le permite crear, editar y colaborar en documentos, hojas de cálculo y deslizamientos directamente desde su dispositivo.

Lo más destacado de Honor Docs:

Acceso directo sin la necesidad de aplicaciones adicionales.

Admite características avanzadas como tablas de pivote para análisis de datos complejos.

Documente la conversión al formato PDF en solo unos pocos pasos.

La experiencia de procesar documentos que generalmente solo están disponibles en computadoras portátiles, ahora se puede disfrutar directamente desde la tableta Honorarium.

¡Con Honor Docs, trabajando desde cualquier lugar para ser más flexible y poderoso!

Honor Pad x9a: tableta concisa, pantalla grande, rendimiento constante

Para los usuarios que desean un equilibrio entre precios, tamaños y rendimiento, Honor Pad X9A puede ser la elección correcta. Esta tableta lleva una pantalla de 2.5 km de 11.5 pulgadas con una tasa de actualización de 120 Hz, que proporciona una experiencia visual suave, tanto para desplazar como para ver videos.

Con el apoyo de la batería de 8300 mAh y cuatro altavoces con 200% de volumen fuerte, Honor Pad X9A también es adecuado para su uso como dispositivo de entretenimiento personal. El sistema operativo Magicos 9.0 que lleva ofrece una interfaz fresca y funcional.

Al igual que la variante PAD 10, Honor Pad X9A también viene con un teclado Bluetooth predeterminado en el paquete de ventas, para que los usuarios puedan sentir de inmediato la flexibilidad de escribir o completar el trabajo.

Honor Pad x7: simple, ligero e ideal para principiantes

Para los usuarios que solo están explorando el mundo de las tabletas o buscando un segundo dispositivo portátil, Honor Pad X7 es una opción funcional de nivel de entrada. El tamaño es conciso, pero aún lleva una gran batería de 7020 mAh, suficiente para el uso de un día completo, que van desde el aprendizaje, la lectura, la observación, hasta jugar juegos ligeros.

El pequeño diseño facilita el transporte a cualquier lugar, lo que lo convierte en una tableta ideal para estudiantes o usuarios con alta movilidad.

Disponibilidad y compra

Honor Pad 10, Honor Pad X9A y Honor Pad X7 estarán disponibles en varios canales de ventas oficiales, que van desde la tienda de Honor Experience Gandaria City y Honor Experience Store Bintaro Xchange, y la tienda de Honor Experience Cibinong City Mall, que pronto se abrirá el 13 de septiembre de 2025.

A partir de pre-pedido hasta las primeras ventas, varios productos de honor destacados vienen con precios de promoción, 0%de cuotas, devolución de efectivo y premios gratuitos por valor de millones de rupias. Consulte los detalles completos a continuación:

PERIOD PRE-PREDENTO: 5-18 de septiembre de 2025

1. Honor Pad 10

Precio original: RP5,999,000

Precio promocional: IDR 5,499,000

0% cuotas a 24 meses

0% de cuotas a través de SpayLater por hasta 6 meses

Bonificación exclusiva:

Honor Pad 10 Smart Bluetooth Keyboard

Lápiz de elección de honor

Garantía extendida de un año

Reembolso hasta RP500,000

Caja de regalo

Total de premios gratuitos que valen hasta: IDR 3,499,000

2. Honor Pad x9a

Precio: RP3,999,000

0% cuotas a 24 meses

0% de cuotas a través de SpayLater por hasta 6 meses

Bonificación exclusiva:

Honor Pad X9A Teclado Bluetooth Smart Bluetooth

Garantía extendida de un año

Reembolso de reembolso de hasta RP400,000

Total de premios gratuitos por valor de: IDR 2,099,000

Disponible del: 5 de septiembre de 2025

Honor Pad x7

Precio: RP1,599,000

0% cuotas a 6 meses

0% de cuotas a través de SpayLater por hasta 6 meses

Bonificación exclusiva:

Trasero

Reembolso de hasta Rp 100,000

Total de premios gratuitos que valen hasta: IDR 250,000

Con la presencia de estas tres tabletas, Honor mostró su compromiso como una marca global seria que trabaja en el mercado indonesio. No solo animar el mercado, sino que también ofrece soluciones tecnológicas que son relevantes para las necesidades de la comunidad, tanto para la productividad como para el entretenimiento.