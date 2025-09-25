Hong Kong y el carrete del sur de China bajo el tifón Ragasa







Typhoon ragasaUna de las tormentas más fuertes para golpear a Asia en años, las olas batidas más altas que las farolas en los paseos de Hong Kong y se volvieron ásperos en la costa del sur de China después de dejar la destrucción mortal en Taiwán y Filipinas. En Taiwán, 17 personas murieron el miércoles después de que las inundaciones sumergieron las carreteras y llevaron vehículos en un condado, y se reportaron 10 muertes en el norte de Filipinas.

Más de 2 millones de personas fueron reubicadas en toda la provincia de Guangdong, dijo la agencia de noticias Xinhua estatal de China. Una estación meteorológica en la ciudad de Chuandao registró ráfagas máximas de 241 kph (aproximadamente 150 mph) al mediodía, un máximo en la ciudad de Jiangmen desde que comenzó el mantenimiento de récords. La emisora ​​estatal CCTV dijo que el tifón tocó a la tierra a lo largo de la costa de la isla que avanza en la ciudad de Yangjiang alrededor de las 5 p.m., empacando vientos máximos cerca del centro de 144 kph (89 mph). Vientos violentos árboles maltratados y edificios, con una lluvia torrencial que reduce la visibilidad, se mostró el video de Xinhua.

Se pronostica que el tifón seguirá moviéndose hacia el oeste, lo que provocó la suspensión de algunos servicios de trenes en el Región de Gunagxi el jueves. Los funcionarios chinos asignaron decenas de millones de dólares por esfuerzos de ayuda. Las escuelas, fábricas y servicios de transporte se suspendieron inicialmente en una docena de ciudades, pero algunas de ellas distantes de la ubicación de tierra se preparaban para reanudar el trabajo a medida que los vientos debilitaban. Los vientos feroces, traídos por Ragasa, una vez un súper tifón, despertaron a los residentes de Hong Kong en las primeras horas, y muchos se conectaron en línea para describir escenas como un ventilador de ventilación de la cocina que estaba derribado y una grúa balanceándose.

Los fuertes vientos soplaron partes del techo de un puente peatonal y derribaron cientos de árboles en la ciudad. Un recipiente se estrelló contra la orilla, rompiendo una hilera de barandas de vidrio a lo largo de la costa. Las áreas alrededor de algunos ríos y paseos se inundaron, incluidos los carriles en bicicleta y los parques infantiles. En varios restaurantes de paseo, los muebles se dispersaron caóticamente por los vientos. Noventa personas heridas fueron tratadas en hospitales.

Un video que mostraba olas de agua que se estrellaban por las puertas de un hotel e inundaron sus interiores se volvieron virales en el centro financiero. El hotel dijo en Facebook que el tifón «hizo una entrada dramática», pero sus invitados y personal estaban a salvo. Hong Kong y Macao, un centro de casino cercano, canceló escuelas y vuelos, con muchas tiendas cerradas. Cientos de personas buscaron refugio en centros temporales en cada ciudad. Las calles en Macao se convirtieron en arroyos con escombros flotando en el agua.

Los equipos de rescate desplegaron barcos inflables para salvar a los atrapados. El proveedor de electricidad local de la ciudad de juego suspendió su suministro de energía en algunas áreas inundadas y bajas por seguridad. A medida que los vientos se alzaban, algunos se metieron en las calles inundadas para atrapar peces. El Observatorio de Hong Kong dijo que Ragasa tenía vientos máximos sostenidos cerca del centro de aproximadamente 195 kph (120 mph) y falsificó alrededor de 100 kilómetros (62 millas) al sur de la ciudad. Hong Kong clasifica los ciclones con vientos sostenidos de 185 kph o más fuertes como súper tifones para hacer que los residentes sean más atentos sobre tormentas intensas.

El observatorio dijo que Ragasa es el ciclón tropical más fuerte en el Noroeste del Pacífico y Mar del Sur de China región en lo que va del año. El análisis preliminar mostró que también se ubica como el segundo más líder en la región del Mar del Sur de China desde que el mantenimiento de registros del Observatorio comenzó en 1950, empatando con Typhoons Saola en 2023 y Yagi en 2024, dijo.

Ragasa anteriormente causó muertes y daños en Taiwán y Filipinas después de que el tifón tomó un camino entre ellos. En Taiwán, 17 personas murieron después de que las fuertes lluvias causaron un lago de barrera en el condado de Hualien se desbordaron el martes y los torrentes de agua fangosa destruyeron un puente, convirtiendo las carreteras en el municipio de Guangfu en ríos agitadores que llevaban vehículos y muebles de distancia.

Guangfu tiene alrededor de 8,450 personas, más de la mitad de las cuales buscaron seguridad en pisos más altos de sus hogares o en terreno más alto el miércoles por la mañana. Los rescatistas lograron establecer contacto con más de 100 otros que anteriormente eran inalcanzables en Hualien, y iban de puerta en puerta para verificar a los 17 residentes restantes. Un total de 32 personas resultaron heridas en la isla autogestionada.

Se informaron al menos 10 muertes en el norte de Filipinas, incluidos siete pescadores que se ahogaron después de que su bote fue maltratado por enormes olas y viento feroz y se volcó el lunes frente a la ciudad de Santa Ana en la provincia del norte de Cagayan. Otros cinco pescadores seguían desaparecidos, dijeron funcionarios provinciales. Casi 7,00,000 personas fueron afectadas por el ataque, de los cuales 25,000 huyeron a los refugios de emergencia del gobierno.

