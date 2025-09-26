Hong Kong selecciona ‘The Last Dance’ como entrada de Oscar

Hong Kong ha seleccionado el éxito de taquilla local «El último baile«Como su presentación para la mejor categoría de película internacional en el 98th Premios de la Academia.

Dirigido, producido y coescrito por Anselmo ChanLa película está protagonizada por los íconos de la comedia cantonesa Dayo Wong y Michael Hui, junto a Michelle Wai y Chu Pak Hong. Sigue a un planificador de bodas que gira al negocio del funeral durante la pandemia y se asocia con un maestro ritual taoísta, que establece una historia sobre el distanciamiento familiar, la tradición y la reconciliación.

«The Last Dance» es el lanzamiento local de lenguaje chino de Hong Kong y obtuvo 18 nominaciones en los Premios de Cine de Hong Kong, empatando el récord de la mayoría de los asentimientos en un solo año.

«La tercera característica de Chan es un drama conmovedor sobre encontrar el significado en la vida del fallecimiento de los seres queridos y los rituales de las despedidas finales», escribió Richard Kuipers, Revisión de la película para Variedad. “Para aquellos que instantáneamente asocian a los sacerdotes de cine taoístas con los vampiros y fantasmas hambrientos de Hong Kong’s minero El apogeo de la comedia de terror de la década de 1980 (como ‘Mr. Vampire’ y ‘Kung Fu Zombie’), ‘The Last Dance’ ofrece una mirada atractiva y perspicaz de la vida y trabajo cotidianos de estos líderes religiosos y comunitarios «.

Hong Kong ha presentado películas para la categoría de funciones internacionales desde 1959, pero aún no ha ganado. La región ha asegurado nominaciones tres veces, en 1991 para «Raise the Red Lantern» de Zhang Yimou, en 1993 para «Farewell My Concubine» de Chen Kaige y en 2020 para los «Better Days» de Derek Tsang «. «The Grandmaster» de Wong Kar-Wai hizo la lista en 2013.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.