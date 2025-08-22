Hong Kong Hit ‘Four Trails’ Gets UK Lanzamiento, abre Odyssey Festival

Documental de Hong Kong «Cuatro senderos«Ha asegurado la distribución teatral del Reino Unido a través de la ONG UK-China Film Collab y abrirá el Festival Anual de Cine Odyssey en Londres el 15 de septiembre.

La película, que cuenta la historia de uno de los desafíos de aventura más agotadores de Hong Kong, se ha convertido en un fenómeno de taquilla, ganando casi $ 11 millones ($ 1.4 millones) para convertirse en el segundo documental de mayor recaudación en la historia del cine de Hong Kong.

Dirigido por Robin Lee, nacido en Hong Kong y producido por su hermano Ben Lee, «Four Trails» sigue a los participantes en un desafío ultra maratón creado por Andre Blumberg en 2012. El evento requiere que los corredores completen los cuatro de los cuatro senderos de Hong Kong, por un total de 298 kilómetros con una ganancia de elevación de 14,500 metros, la altura de la altura de la altura de la altura de los montos.

El desafío no ofrece premios ni medallas, con los participantes considerados finalistas si completan el curso en menos de 60 horas o sobrevivientes si se terminan dentro de las 72 horas. En sus 14 años de historia, solo 104 participantes han completado el evento, lo que lo convierte en uno de los ultra maratones más duros del mundo.

La superestrella de Hong Kong Chow Yun-Fat elogió la película, declarando: «Cada Hong Konger debería ver esta película».

El documental le valió a Robin Lee el premio al Mejor Nuevo Director y una nominación a la mejor edición de películas barrió los 43º Premios de Cine de Hong Kong. También recibió un premio especial del Comité Ejecutivo del Gremio de Directores de Cine de Hong Kong, una película de mérito de la Sociedad de Críticos de Cine de Hong Kong y el Premio de la Audiencia en el 21º Festival de Cine Asiático de Hong Kong.

Nikki Han, la primera mujer en convertirse en una finalista, reflexionó sobre su experiencia: «Lo que gané durante muchas horas en los senderos permanecerá conmigo para siempre. Están conmigo todos los días. Son el trofeo».

El documental ha tocado en festivales internacionales, incluido el Festival Internacional de Cine de Shanghai y el Festival de Cine del Lejano Oriente en Udine, Italia, con las próximas proyecciones en el Festival de Cine de Golden Horse en Taipei. Se han producido apariciones adicionales en el festival en Adelaide, Beijing, Boulder, Melbourne, Nueva York y Toronto, con más proyecciones programadas para Bangkok, Berlín, Kuala Lumpur, Lisboa, Londres, París, Seúl, Taipei y Tokio.

«Four Trails» está programado para el lanzamiento teatral en Singapur y abrirá el Festival de Cine Odyssey con sede en el Reino Unido, que se centra en crear diálogo entre las industrias cinematográficas británicas y de China. El tema del festival de este año es «Sports».

«Estamos encantados de que Robin haya aceptado nuestra invitación ya que ‘Four Trails’ es la película perfecta para abrir el festival», dijo Hiu Man Chan, director artístico de Odyssey.

El festival abre el 15 de septiembre con «Four Trails» en el cine Everyman, Broadgate. La ONG UK-China Film Collab, la compañía detrás de los lanzamientos anteriores, incluidos «The Six», «Lust, Precaution» UK Release, y «The Hunding of the Lisboa Maru», manejará la distribución teatral del Reino Unido de la película con una fecha de lanzamiento inicial establecida para el 30 de octubre.