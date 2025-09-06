Honesto Miliano Jonathans siente debut en el equipo nacional indonesio

Surabaya, vivo – Jugador Equipo nacional indonesio Miliano Jonathans afirmó estar muy feliz de debutar con el equipo de Garuda cuando ganó 6-0 Equipo nacional de Taiwán En el partido del día del partido de la FIFA en el Bung Tomo Gelora Stadium (GBT), Surabaya, viernes 5 de septiembre de 2025.

Miliano, quien se convirtió en ciudadano indonesio el miércoles (3/9), incidió su primera actuación con el equipo nacional indonesio cuando entró desde el banco al reemplazar a Beckham Putra en el minuto 70.

«Me siento muy feliz de debutar para Indonesia», dijo Miliano en el estadio GBT después del partido.

El extremo que fortaleció el holandés Eredivisie Club FC Utrecht estaba impaciente por volver a fortalecer al equipo nacional indonesio contra el Líbano el lunes (8/9).

Según Miliano, el equipo nacional indonesio está apuntando a la victoria sobre el Líbano a pesar de que su oponente tiene una clasificación de FIFA más alta (112) en comparación con Garuda (118), a diferencia de Taiwán en la posición 172.

Si puede frustrar a su oponente, el futbolista de 21 años evalúa que el equipo nacional de Indonesia tiene un valioso capital para someterse a dos partidos de cuarta ronda de la zona asiática 2026 de Arabia Saudita e Irak en octubre de 2025.

«Entonces, volvamos a ganar y una buena sensación para octubre», dijo Miliano.

La victoria media dozca de Indonesia sobre Taiwán fue presenciada por 24,272 espectadores en el estadio GBT. Cuando se le preguntó cómo estaba jugando frente a decenas de miles de seguidores indonesios por primera vez, dijo que era el ambiente perfecto.

«El ambiente es extraordinario. Genial. Perfecto. Me gustan los fanáticos indonesios», dijo Miliano. (Hormiga)