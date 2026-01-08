Honda Tiger, Escorpio y Trueno 250

Jacarta – Las motos deportivas de 200 cc a 250 cc de los años 2000 vuelven al mercado moto usada por su apariencia masculina y su máquina testaruda. Los tres nombres más buscados son honda tigre 2000, yamaha escorpioY Suzuki trueno 250 a un precio que ahora es relativamente asequible.

La Honda Tiger 2000 es una motocicleta legendaria que todavía hoy cuenta con una gran base de seguidores. De la búsqueda VIVA Automotriz En el mercado de motocicletas usadas, el jueves 8 de enero de 2026, las Honda Tiger producidas a principios de la década de 2000 generalmente tienen un precio de entre 15 y 25 millones de IDR, dependiendo del estado y la integridad de los documentos.

Para el Honda Tiger (Tigre) de la generación Revolution Cruiser, los precios tienden a ser ligeramente más altos que los de la versión anterior. Las unidades en estado original y en buen estado pueden llegar incluso a superar los 25 millones de IDR, especialmente si los kilómetros aún son pocos.

La Yamaha Scorpio tampoco es menos interesante para los amantes de las motos deportivas antiguas. Esta motocicleta con motor de 225 cc se ofrece actualmente entre 14 y 22 millones de IDR, según el año de producción y el estado del motor.

El Scorpio es conocido por su motor de gran par y su cómoda posición de asiento para viajes largos. Aunque el diseño es simple, esta motocicleta sigue siendo popular porque es relativamente fácil de mantener y todavía hay repuestos disponibles.

Mientras tanto, la Suzuki Thunder 250 es una opción para quienes desean una mayor cilindrada. En el mercado de motocicletas usadas, el precio de la Suzuki Thunder 250 generalmente oscila entre 18 y 30 millones de IDR, dependiendo de la rareza y el estado de la unidad.

Se sabe que el Thunder 250 tiene un motor potente y un bastidor robusto, aunque es relativamente pesado. Este factor hace que esta motocicleta sea más adecuada para un uso diario informal o para recorridos de media distancia.

Antes de comprar una moto deportiva antigua, se recomienda a los posibles consumidores que comprueben el estado del motor, el bastidor y la autenticidad de la documentación del vehículo. Asegúrate también de la disponibilidad de repuestos y talleres especializados para que la moto siga siendo cómoda de utilizar.