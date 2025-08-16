Honda Stylo 160 es cada vez más tentador

Yakarta, Viva – La historia de la asistencia Pluma de Honda 160 comenzando desde los pasos de PT PT Astra Honda Motor (Ahm) que quieren presentar scooters con un toque clásico moderno. Este modelo se introdujo como el primer scooter premium de moda en la clase de 160cc en Indonesia.

Desde el comienzo de su apariencia, Stylo 160 le llamó inmediatamente la atención con un diseño retro que permaneció combinado con la sensación moderna. La presencia de esta variante es la respuesta a las necesidades de los consumidores que no solo quieren rendimiento, sino también estilo.

Este año, AHM nuevamente ha ampliado las opciones de color para que Stylo 160 sea más relevante para los gustos de jóvenes y adultos. La adición de este nuevo color agrega una fuerte impresión de lujo a las líneas de color anteriores.

Honda Stylo 160 Color Royal Matte Blue

Uno de los últimos colores introducidos es Royal Matte Blue, que presenta una impresión elegante y exclusiva. Este color complementa las variantes anteriores como Royal Green, Royal Matte Black y Royal Matte White para el tipo de ABS.

En el rendimiento, Stylo 160 está equipado con un motor de válvulas de 40cc 4 con tecnología ESP+ enfriada por líquido. Este motor es capaz de producir potencia de hasta 15 caballos de fuerza y 13.8 nm de torque.

Además del rendimiento, la capacidad del tanque de 5 litros y equipaje de 16.5 litros se convierte en un valor agregado en términos de comodidad. Un espacio de almacenamiento aliviado hace que los automovilistas sean más prácticos en la conducción diaria.

La apariencia externa de Stylo 160 también se fortalece con iluminación LED completa. Los faros, las luces traseras con acentos de humo y lámparas de señalización de giro que se mezclan con el cuerpo refuerzan los matices clásicos modernos.

Otras características, como USB Charger Type A, Honda Smart Key, hasta que el sistema de alarma complementa cada vez más su funcionalidad. Para no olvidar, también se proporcionan perchas plegables y bastidores delanteros para respaldar la practicidad.

«Se espera que la presencia de este nuevo color proporcione una experiencia de conducción cada vez más lujosa como una excelente en la carretera con un poderoso rendimiento del motor», dijo el director de marketing de AHM, Octavianus DWI a través de una declaración oficial, citada por Viva Automotive el sábado 16 de agosto de 2025.

Con una selección de 7 colores, Stylo 160 viene en dos tipos, a saber, ABS y CBS. El tipo de ABS se comercializa RP32,161,000 en la carretera en Yakarta con cuatro opciones de color, mientras que el tipo CBS se lanza RP29,170,000 Yakarta OTR con tres opciones de color.