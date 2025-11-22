Honda sigue las reglas para detener el desarrollo de motores de MotoGP A partir de la serie inaugural de 2026, Yamaha es libre de desarrollar nuevos motores

VIVA – honda definitivamente únete ducati, apriliay KTM está bajo reglas de congelación de desarrollo de motores a partir de la serie inicial. Moto GP 2026. Así lo confirmó el director técnico de MotoGP, Danny Aldridge.

Aldridge, según lo informado por Crash.net, afirmó que Honda entró en un período de desarrollo restringido del motor después de abandonar el ranking de concesión más bajo (rango D), después de acumular más del 35 por ciento de los puntos de constructores esta temporada.

«Honda se unirá a la congelación de motores con Ducati, Aprilia y KTM en la primera ronda de la temporada 2026», dijo Aldridge.

Todavía puedo reparar el motor hasta las pruebas de pretemporada.

Aunque se une a las reglas congelarel proceso no entra en vigor inmediatamente. Honda todavía puede desarrollar el motor RC213V durante las pruebas de pretemporada y de invierno de 2026. El motor final será seleccionado y homologado (homologación) en el Gran Premio de Tailandia de 2026.

Aldridge explicó que el motor final sólo se bloquearía después de ese momento. «El motor seleccionado será homologado en el Gran Premio de Tailandia de 2026», dijo Aldridge.

Una vez aprobadas, las especificaciones del motor ya no se pueden modificar durante la temporada a menos que Honda vuelva a caer por debajo del 35 por ciento de los puntos de constructor en el próximo período de evaluación de la concesión después de las vacaciones de verano de 2025-2026.

Al ascender al rango C, Honda pierde el acceso a las pruebas privadas con los principales corredores. Sin embargo, el nuevo fichaje del LCR Honda, Diogo Moreira, todavía podrá participar en el Shakedown de Sepang en enero de 2026 debido a su condición de novato.

yamaha El único fabricante que aún tiene libertad para desarrollar máquinas

Esta decisión significa que Yamaha es ahora el único fabricante en el rango D, lo que significa que todavía tiene plenos derechos de concesión para seguir desarrollando nuevos motores V4 durante la temporada 2026 sin restricciones.



Augusto Fernández, Yamaha V4, MotoGP San Marino 2025

La propia Ducati se mantiene en el nivel más alto (rango A).

Se pueden realizar pruebas de motores de 850 cc

El 17 de noviembre expiró un acuerdo entre los fabricantes para posponer las pruebas de las futuras motos de 850 cc. Esto significa que el desarrollo de la motocicleta de próxima generación ahora puede llevarse a cabo en pruebas privadas con neumáticos Pirelli o pruebas oficiales con Michelin en cualquier momento.

Comparación de las reglas de concesión de MotoGP de rango D y C

Neumáticos para pruebas privadas.

D: 260 tableros

C: 220 tableros