Honda se da cuenta del principio de ESG a través de acciones de educación y sostenibilidad

VIVA – Compromiso de motocicleta Honda Al apoyar la sostenibilidad de la nación, se reitera a través del programa Ambiental, social y de gobierno (ESG). No solo presentando productos de vehículos, Honda también invita activamente a la comunidad, especialmente a la generación más joven, a comprender la importancia del estilo de vida sostenible que está en armonía con la misión de la compañía de mantener el futuro de la nación.

Honda en cada una de sus actividades busca mostrar que la sostenibilidad es una acción concreta que la comunidad puede sentir directamente. El programa titulado Synergy para el país es una forma de contribución de Honda para integrar el principio de ESG en la vida diaria.

«A través de actividades raciales en sinergia con el tema Sostenible Viviendo Esto, queremos inculcar la conciencia de una edad temprana en la generación más joven de que se puede comenzar un estilo de vida sostenible a partir de cosas simples, a saber, clasificar y canalizar los productos de arrecife. La sinergia para el país es una forma concreta de la contribución de Honda para apoyar la creación de hábitos de vida que se preocupan por el medio ambiente «, explicó Harry Sutito, jefe regional de PT CDN en RIAU el jueves 18 de septiembre de 2025.

Una de las formas reales de la aplicación del Principio de ESG por Honda se mostró a través de un seminario con temática que involucra a 339 estudiantes, 12 maestros y 6 periodistas nacionales. En esta actividad, los participantes fueron invitados a comprender cómo ordenar los bienes podría ser un paso simple que tuvo un gran impacto en el medio ambiente.

Además de la educación, los participantes también practican directamente las actividades de resolver bienes. Para Honda, se espera que programas como este no se detengan solo en una actividad, sino que pueden dar a luz a cambios en los hábitos en la comunidad.

«Nuestra esperanza, esta actividad no solo se detiene en un evento, sino que también puede fomentar nuevos hábitos en el entorno escolar y familiar para ser más sabio en la gestión de los bienes de propiedad», agregó Harry.

A través de esta actividad, PT CDN junto con AHM enfatizó el compromiso de continuar presentando un programa social sostenible que está en línea con la campaña de ESG y fortalece la imagen de Honda como una marca que se preocupa por la sostenibilidad del país.