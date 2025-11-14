Honda Scoopy luce más fresco, revisa los cambios de color, motor y últimos precios

Jacarta – Honda Scoopy Me refresqué de nuevo. PT Honda Motor (AHM) lanzó una nueva opción de color para el modelo 2025, lo que hace que este scooter retro luzca aún más genial y siga siendo el favorito de los jóvenes.

Las actualizaciones son sencillas, pero claramente visibles en cada variante. Scoopy Fashion ahora tiene cuatro colores más frescos: Fashion Black, Fashion Red, Fashion Cream y Fashion Mint. La dirección del color es suave y moderna, adecuada para aquellos que quieren lucir sencillos pero a la vez elegantes.

En la variante Prestige, AHM agregó un nuevo color Prestige Red. Esta elección acompaña a los modelos Prestige Black y Prestige White que ya estaban disponibles. La variante Prestige sigue siendo la más premium porque está equipada con una llave inteligente.

Honda Scoopy Moda Leche

Mientras tanto, la variante Stylish tiene Stylish Grey como nuevo color. Los otros dos colores, Stylish Green y Stylish Beige, todavía se mantienen porque el interés sigue siendo fuerte. La combinación de colores se hace más elegante, por lo que es adecuada para el uso diario pero aún luce a la moda.

El director de marketing de AHM, Octavianus Dwi, dijo que esta actualización de color está aquí para responder a los deseos de los consumidores jóvenes que quieren parecer más personales.

Octa dijo que Scoopy se ha convertido en sinónimo del estilo de vida de los jóvenes que quieren lucir seguros.

«Se espera que la presencia de nuevos colores brinde más opciones según el carácter de cada usuario», dijo en un comunicado oficial recibido VIVA Automotriz, Viernes 14 de noviembre de 2025.

Aunque ha recibido una actualización de apariencia, el diseño y las características de Scoopy no han cambiado. Este modelo todavía lleva los faros LED con bloques de cristal que son su marca registrada. El área de dirección también utiliza un panel de medidor digital con una pantalla simple pero informativa, completo con un cargador USB tipo C para las necesidades diarias.

El volante utiliza una llanta de aleación de cinco radios con un aire retro que lo hace parecer aún más atemporal. Para el tipo de llave inteligente, todavía hay disponible un sistema de respuesta y una alarma antirrobo que ayudan con la seguridad al estacionar.

Scoopy todavía confía en el motor eSP de 110 cc con tecnología de inyección PGM-FI. La potencia es de 6,6 kW a 7.500 rpm y 9,2 Nm de par a 6.000 rpm. Se afirma que el consumo de gasolina puede alcanzar los 59 km/litro, lo que lo hace adecuado para la movilidad diaria intensa. Este motor también cumple con la normativa de emisiones Euro 3.