Honda Scoopy Kuromi Edición limitada: ¡luce diferente, elegante y realmente eres tú!

VIVA – El mundo del automóvil vuelve a sorprenderse por el último avance de PT Astra Honda Motor (AHM). Esta vez, no se trata sólo de rendimiento o tecnología, sino de estilo de vida y autoexpresión. Honda Scoopy Presentado en una edición súper especial fruto de una colaboración exclusiva con el icónico personaje de Sanrio, Si. kuromi ¡Famoso por su estilo fresco, vanguardista y ligeramente rebelde!

La combinación del Honda Scoopy, conocido por su estilo y moda, con un toque del carácter único de Kuromi, produce un scooter que no sólo es agradable de usar, sino también muy llamativo de coleccionar. Esta colaboración del Honda Scoopy con Kuromi es la respuesta perfecta para los jóvenes que quieren verse diferentes y tener su propio estilo al conducir.

Para aquellos que tengan curiosidad sobre el Honda Scoopy Kuromi Edición limitada Actualmente, AHM está realizando exhibiciones especiales en varios lugares de estilo de vida exitosos, como Sarinah y Margo City Mall del 10 al 12 de octubre, luego Central Park Mall y Summarecon Mall Bekasi del 16 al 18 de octubre, y más tarde también visitará otras ciudades de Indonesia.

No solo puedes ver el diseño súper genial y original del Honda Scoopy Kuromi Limited Edition, sino que también puedes participar en diversas actividades interactivas que van desde fotomatones geniales hasta emocionantes encuentros con la comunidad y los KOL que se unen al evento. Sin duda, muy adecuado para aquellos a quienes les gusta el contenido estético para feeds de IG o TikTok.

Edición limitada, ¡no te la pierdas!

Una cosa que hace aún más especial esta colaboración: ¡las unidades son limitadas! Para aquellos de ustedes a quienes les gusta marcar tendencias y no quieren ser iguales a los demás, este scooter definitivamente tiene que estar en su lista de deseos.

No es sólo un scooter, este modelo de colaboración también puede ser una pieza de colección con un alto valor estético y elegante. El diseño no es una broma: desde el cuerpo con los gráficos atrevidos y divertidos característicos de Kuromi hasta los accesorios de soporte que hacen que la apariencia se destaque aún más.

Mei, una visitante de Karawaci, expresó su admiración. «La motocicleta es realmente linda, diferente de las demás, especialmente porque la serie Kuromi es muy popular en este momento, me interesa hacer una lista de deseos. (La motocicleta) es muy segura, cómoda, no demasiado alta, porque yo no soy demasiado alto, por lo que es perfecta. Así que no es incómodo cuando la llevo».