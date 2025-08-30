Honda presenta el mundo de las carreras a los estudiantes

Sidrap, Viva – Bienvenido Honda Dream Cup (HDC) 2025 que tendrá lugar el 30 de agosto en el Peak Mario Circuit, Sidrap, Asmo Sulsel realizó una actividad de HDC Tour. Esta vez, la actividad educativa visitó SMAN 1 Sidrap al involucrar a docenas de estudiantes.

El objetivo principal de HDC Tour es proporcionar una comprensión integral del mundo automotriz a los estudiantes. El material entregado incluye los componentes básicos de las motocicletas, la educación de la conducción de seguridad, a la introducción del mundo carreras.

El evento se abrió con un discurso del director de Sman 1 Sidrap que dio la bienvenida a esta iniciativa. Según él, las actividades educativas de Honda proporcionan experiencia directa que rara vez se encuentra en el entorno escolar.

Después de eso, Wanny entregó la sesión de conducción de seguridad como el instructor de equitación ASMO Sulsel. Hizo hincapié en la importancia de utilizar equipos de manejo, disciplina de tráfico y mantener la seguridad personal y otros usuarios de la carretera.

«La seguridad no es solo para usted, sino también para otros que nos rodean. Es por eso que la disciplina en la conducción siempre debe ser priorizada», explicó, citado por Viva Automotive el sábado 30 de agosto de 2025.

Además de la educación sobre la seguridad, los estudiantes también son presentados a los conocimientos técnicos sobre motocicletas. PT FCC Indonesia proporciona material sobre embrague o embrague, mientras que la fabricación de PT Yutaka Indonesia explica la función del disco y el silenciador.

El material fue bien recibido con entusiasmo por los estudiantes que tenían interés en el mundo automotriz. Para ellos, las oportunidades directas de aprendizaje de los profesionales industriales se convierten en experiencias valiosas.

HDC Tour también se usa para introducir el lado positivo del mundo de las carreras. Con el entrenamiento adecuado, se espera que este evento dé a luz a jóvenes jóvenes talentosos del sur de Sulawesi.

Thamsir Sutrisno, Jefe de la Región de Sulawesi del Sur, enfatizó que HDC Tour es una parte importante de la Copa Honda Dream. Según él, esta agenda tiene más valor que solo la preparación de la carrera.

«Este evento no se trata solo de carreras, sino también de cómo Honda quiere proporcionar una educación útil para la generación más joven. A través de HDC Tour, queremos inculcar una comprensión de que el mundo de las carreras puede ser un foro positivo, así como aún priorizar la seguridad», dijo Thamsir.