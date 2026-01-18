Honda prepara motocicleta eléctrica diaria, una carga puede recorrer 120 km

Jacarta – honda muestra una vez más su seriedad en el desarrollo de vehículos eléctricos de dos ruedas. Esta vez, el fabricante japonés presentó motor eléctrico Concepto de scooter de cercanías diseñado específicamente para las necesidades diarias en zonas urbanas.

Esta moto eléctrica, denominada Honda UC3, está preparada para dar respuesta a los retos de movilidad en ciudades con altos niveles de densidad. La atención se centra no en el gran rendimiento, sino más bien en la eficiencia, la facilidad de uso y un kilometraje relevante para el uso diario.

Adaptado de VIVA Automotive de Viajar aparteEl domingo 18 de enero de 2026, Honda afirma que el UC3 puede cubrir una distancia de hasta unos 122 kilómetros con una carga completa. Esta cifra se considera bastante ideal para actividades de desplazamiento, desde viajes a la escuela, al campus o al trabajo sin la necesidad de recargar la batería con frecuencia.

La fuente de alimentación de esta moto eléctrica proviene de una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de tipo permanente. La batería impulsa un motor eléctrico de 6,0 kW montado en la rueda trasera, completo con una función de frenado regenerativo para ayudar con la eficiencia energética.

En cuanto a la carga, Honda adopta un sistema enchufable con soporte para cargadores de 450 vatios y 1200 vatios. Para cargar del 20 al 80 por ciento, se necesitan unas dos horas con un cargador de 1.200 vatios, o unas cinco horas con un cargador de 450 vatios.

Si está completamente cargado, el tiempo de carga puede llegar a cuatro horas con un cargador de alta potencia y alrededor de nueve horas con un cargador estándar. Por esta razón, Honda considera que los lugares de carga en las zonas de aparcamiento de escuelas, apartamentos y oficinas son más ideales que las gasolineras o los minimercados.

En términos de diseño, el Honda UC3 parece moderno y conciso con el carácter típico de un scooter urbano. Esta moto eléctrica también está equipada con tres modos de conducción, Standard, Sport y Econ, así como una función de marcha atrás para facilitar el aparcamiento en espacios reducidos.

Aunque se han dado a conocer las especificaciones técnicas, Honda no ha desvelado el precio oficial de esta moto eléctrica. Sin embargo, considerando su posición como scooter de cercanías equivalente a una motocicleta de 110 cc, se espera que el precio esté en el rango de las motocicletas eléctricas medianas en el mercado del Sudeste Asiático.

Está previsto que la producción inicial del Honda UC3 se lleve a cabo en Tailandia, seguida por Vietnam como próxima base de fabricación.