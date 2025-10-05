Honda nuevamente da un descuento para un motor eléctrico

Yakarta, Viva – Honda nuevamente presenta una atractiva sorpresa para los amantes de los vehículos eléctricos en Indonesia. En el período de octubre de 2025, el fabricante automotriz japonés ofreció un programa descuento Grande para los dos modelos superiores, Honda Icon E y Honda Cuv E.

A juzgar por Viva Automotive en la página de Wahana, domingo 5 de octubre de 2025, el programa de descuento para Honda Icon E proporciona descuentos de hasta Rp1 millones. Mientras tanto, Honda Cuv E ofrece un descuento mayor, que es de hasta Rp2 millones. Ambas promociones se aplican a las compras a crédito con ciertos esquemas de cuota.

Honda Icon E viene con el precio de On the Road en Yakarta de Rp28 millones. Los descuentos de crédito ofrecidos alcanzaron Rp1 millones más un descuento máximo de cuota de Rp 50,000. Este esquema está claramente aliviando a los consumidores que desean probar motocicletas eléctricas asequibles desde Honda.

Para las clases más altas, el Honda Cuv E se comercializa con un precio OTR Yakarta de Rp54.45 millones. El descuento dado es mucho mayor, que es RP. Más de 2 millones más cuotas de hasta RP50 mil. Esto hace que CuV E sea más interesante en el segmento de motor eléctrico premium.

Esta promoción es válida durante todo el período de octubre de 2025. Los consumidores pueden aprovechar esta oportunidad sin límites de tiempo durante el programa. De esa manera, los posibles compradores tienen suficiente tiempo considerando opciones de acuerdo con sus necesidades.

No solo para las compras de crédito, este programa también se aplica a las compras en efectivo. Los consumidores aún obtendrán un descuento en efectivo que se incluye en la factura de impuestos y la factura de ventas de concesionarios. Esto garantiza la transparencia oficial de descuento.

Honda afirmó que esta promoción solo se aplica a los consumidores minoristas. Es decir, el programa no se aplica a empresas o compras para premios o inventario. De esa manera, este programa está más dirigido por usuarios personales que desean experimentar la experiencia de las motocicletas Honda Electric.

Además de los descuentos, Honda también proporciona conveniencia a través de la aplicación Honda Wahana (WANDA). Los consumidores pueden registrar sus motos en línea con solo unos pocos pasos simples. Esta característica facilita el acceso al servicio y el registro de vehículos.

Los consumidores simplemente descargan la aplicación, completan los datos personales, para ingresar al número de motor del motor. Después de eso, la moto se registrará oficialmente en el sistema. Para obtener información, Icon E ofrece soluciones económicas, mientras que CuV E es una elección elegante con un rendimiento más premium.