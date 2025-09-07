Honda Motorbike Big Discount, Actualización de precios de Mitsubishi





Yakarta, Viva – Viva Automotive Resumiendo las noticias más populares el sábado 6 de septiembre de 2025, que los fanáticos automotrices deben escuchar. Desde descuentos masivos de motocicletas Honda hasta problemas de seguridad tecnológica manija de la puerta del cocheEstos artículos presentan la información más reciente y relevante.

1. Honda dio un gran descuento en septiembre de 2025, el descuento fue de hasta Rp6.5 millones

Wahana Honda ofrece descuentos de hasta Rp6.5 millones para modelos como el CB150X y CBR150R, completos con aceite y cuotas gratuitas. Esta promoción es válida para compras en efectivo y crédito durante septiembre de 2025. Leer más.

2. Actualización de precios Mitsubishi Septiembre de 2025: Xpander, Pajero Sport, Triton, a Destinator

Mitsubishi actualizado precio del coche A septiembre de 2025, con Xpander a partir de RP270.1 millones y destinador de RP385 millones. Pajero Sport y todos los nuevos Triton también están disponibles para diversas necesidades, desde SUV hasta cabina doble. Leer más.

3. La tecnología sofisticada no siempre es segura: el mango de este automóvil es prueba

El mango de la puerta del modelo de plantación de plantación en China está amenazado con prohibido debido a los altos riesgos de seguridad y daños, aunque ofrece diseños futuristas. Los reguladores locales requerirán un modelo de semi-planta con reservas mecánicas a partir de julio de 2027. Leer más.

