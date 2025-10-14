Honda MotoGP admite que sus motos ya no necesitan el estilo ‘loco’ de Marc Márquez

VIVA – En temporada MotoGP 2025, honda Se dice que han logrado tal avance técnico que sus motos ya no tienen que ser empujadas con estilos de conducción extremos al estilo de Marc Márquez para ser competitivas. Esto fue revelado por corredor Prueba de Honda, Stefan Bradl, en un repaso sobre el desarrollo de la moto oficial de Honda.

Lea también: MotoGP 2027 cambiará por completo, ¡pero Ducati sigue siendo el equipo favorito!



«Honda ha probado muchas cosas con el basculante, la suspensión y el chasis durante los últimos tres años», dijo Stefan Bradl citado por VIVA de Chocar Martes 14 de octubre de 2025.



El piloto de Repsol Honda, Marc Márquez en el MotoGP de Alemania

Lea también: Pol Espargaró regresa oficialmente a MotoGP con Tech3



Después de pasar por la temporada 2024, que se decía que era uno de los peores períodos de su era moderna, Honda parece haber cambiado las cosas significativamente. En 2025, el equipo Honda comenzó a lograr resultados positivos: victoria en el Gran Premio de Francia en pista mojada del piloto del LCR Honda, Johann Zarco, así como varios podios en carreras secas en Inglaterra y Japón.

Con el resto de la competición aún en curso, Honda ocupa el cuarto lugar en la clasificación de constructores, 46 puntos por delante de Yamaha y 44 puntos por detrás de KTM, que ocupa el tercer lugar.

Lea también: ¡Aprilia afirma que puede vencer a Márquez en MotoGP 2026!



Qué cambió: MáquinaMarco y estructura

Según Stefan Bradl, se ha realizado una importante revisión en el motor Honda RC213V 2025, que ahora tiene potencia suficiente para competir en pista recta. Gracias a esto, los corredores ya no se ven obligados a conducir motocicletas con altos riesgos en todo momento.

«El motor ahora también tiene suficiente potencia para mantener el ritmo en la recta, ahora puedes tomar un descanso en la recta y frenar en la siguiente curva con más facilidad. Esto es un alivio físico para todos los pilotos de Honda; ya no tienen que correr con un riesgo del 110 por ciento constantemente, como solían hacer». Marc Márquez durante años», añadió.



Moto Honda HRC Castrol en MotoGP 2025

No solo el motor, Honda también actualizó el bastidor (chasis), los resortes (suspensión) y la estructura del bastidor trasero (basculante). La combinación de un vehículo más estable y la eficiencia del motor significa que los corredores no tienen que llevar la moto al extremo en cada sesión.

Bradl evaluó anteriormente que Marc Márquez a menudo tenía que pilotar una moto Honda al límite más alto (110% de riesgo) para seguir siendo competitivo, lo que le provocaba caídas frecuentes. Ahora, los cambios técnicos han aliviado la carga física y mental de los corredores de Honda.