Honda Jazz usado o New Brio, ¿cuál vale más en 20225?

Yakarta, VIVA – Muchas personas que buscan un coche pequeño y económico se encuentran a menudo con opciones interesantes: Honda Jazz contenedor o Honda Brio nuevo. A primera vista son similares, pero ambos tienen personajes muy diferentes.

El Honda Jazz es conocido como un hatchback legendario que solía ser un símbolo del estilo de vida de los jóvenes en las grandes ciudades. Mientras tanto, el Honda Brio es ahora el sucesor del mismo espíritu con un precio más asequible y características modernas.

Basado en la búsqueda VIVA Automotriz Miércoles 15 de octubre de 2025, en términos de precios del Honda Jazz usado 2016-2020, ahora se encuentran en el rango de IDR 160 a 230 millones, según la condición y la variante. Mientras tanto, el nuevo Honda Brio (variante RS CVT 2025) tiene un precio de alrededor de 258 millones de IDR en la carretera de Yakarta.

En comparación, un Jazz usado es más barato, pero ofrece un habitáculo más espacioso y el confort típico de los coches de la clase superior. Mientras tanto, Brio destaca en términos de eficiencia de combustible, nueva tecnología y menores costos de mantenimiento.

En términos de prestaciones, el motor i-VTEC de 1,5 litros del Jazz produce alrededor de 120 caballos de fuerza, un poco más potente que los 90 caballos del Brio RS. Sin embargo, el Brio se siente más ágil en zonas urbanas debido a su peso más ligero y dimensiones compactas.

En cuanto a equipamiento, el Jazz usado todavía puede competir con el nuevo Brio. La variante Jazz RS, por ejemplo, ya tiene levas de cambio, clima automático y una calidad interior que se siente más premium que la del Brio.

Sin embargo, compre auto usado Por supuesto que tiene sus propios riesgos. El estado del motor, la transmisión y el historial de servicio son factores importantes que deben considerarse antes de tomar una decisión sobre el Jazz.

Mientras tanto, el nuevo Brio ofrece tranquilidad a través de garantía oficial y tecnología más eficiente. Este automóvil también tiene un valor de reventa relativamente estable en el mercado de automóviles pequeños de Indonesia.

Por lo tanto, si buscas un coche con más comodidad y prestaciones, un Jazz usado sigue siendo una opción atractiva. Pero si desea un automóvil diario económico y sin complicaciones, el nuevo Brio definitivamente tiene más sentido.