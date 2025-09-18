Honda está asombrado por Luca Marini, que sobresale en el área débil de Marc Márquez

VIVA – Apariencia Luca Marini Junto con el equipo de Repsol Honda De Motogp Misano 2025 cosechó muchos aspectos destacados. No solo por su estabilidad durante todo el fin de semana, sino también porque logró mostrar excelencia en un área que históricamente se convirtió en una debilidad Marc Márquez, doblar Rápidamente a la derecha.

Uno de los momentos más interesantes en el Circuito Misano es el turno 11 o conocido como Curvone. Esta curva es una esquina de alta velocidad que a menudo es una gran prueba para los corredores de MotoGP. Aquí es donde Marini parecía extraordinario.

Honda Racer, Joan Mir y Luca Marini

Los datos de telemetría muestran que Marini puede mantener la velocidad de la esquina mejor que sus compañeros de equipo y otros corredores, incluido Marc Márquez. Como se sabe, durante mucho tiempo a Márquez a menudo experimentó dificultades en la esquina rápida a la derecha, especialmente para mantener el agarre del neumático delantero y la estabilidad del motor en un ángulo de pendiente extrema.

Honda quedó impresionado con el récord de velocidad de Marini en el área, porque los resultados mostraron un gran potencial para el desarrollo de sus motocicletas.

Debilidad histórica de Marc Márquez

Con los años, Márquez es conocido como un corredor agresivo y experto en dominar las curvas agudas. Sin embargo, precisamente en la esquina rápida a la derecha, a menudo enfrenta problemas.

Pérdida de agarre frontal, dificultad para mantener el control del motor, por lo que a menudo tiene que sacrificar la velocidad de entrada en la curva en una vieja historia que continúa uniendo.

Marini enfatizó que a pesar de que esta área es la debilidad de Márquez, no significa que sea fácil de conquistar. Él mismo admitió que Curvone era una de las curvas más aterradoras en el calendario de MotoGP, porque la moto podía sentirse muy inestable cuando se conduce a alta velocidad.

«Soy muy fuerte cada vez en una esquina rápida en el lado derecho, cada vez en cada circuito. Esto es muy rápido, así que me siento genial», dijo Marini, dijo Viva del Crash el jueves 18 de septiembre de 2025.

La consistencia y la confianza de Marini

A pesar del alto riesgo, Marini pudo parecer seguro. Se siente cómodo tomando el camino óptimo en la curva 11, para que pueda mantener una mejor velocidad que muchos otros corredores. De hecho, había usado esta ventaja para superar a Fabio Quartararo en un momento crucial durante la carrera en Misano.



Según Marini, la clave de este rendimiento es una combinación de configuración del motor, comprensión de los neumáticos y el coraje de mantener la velocidad sin perder el control. Dijo que «la sensación de la moto en esta esquina puede cambiar cada vuelta», pero con el enfoque correcto, se pueden lograr resultados positivos.

El propio Honda afirmó estar satisfecho con los datos mostrados por Marini. Los resultados de la telemetría muestran que la moto RC213V puede funcionar bien en un área que anteriormente se consideraba un «punto débil».

Esto da la esperanza de que Honda haya podido volver a competitivo después de que las últimas temporadas tengan dificultades para competir en la cima.

Para el equipo, la superioridad de Marini en el turno 11 también es un aporte importante para el desarrollo de motocicletas en el futuro. Si la estabilidad y la velocidad de la esquina pueden mantenerse en varios circuitos, no es imposible que Honda pueda cerrar los espacios de rendimiento que han sido utilizados por equipos rivales como Ducati y Aprilia.

La ventaja de Marini en las esquinas rápidas no es solo estadísticas. En el mundo de MotoGP, uno a dos diez segundos por vuelta puede ser un gran diferenciador en la carrera.

Si Marini puede mantener este rendimiento en otras pistas, tiene el potencial de dar una seria amenaza a los competidores, al tiempo que lleva a Honda a la ruta de la victoria.

Además, el éxito de Marini también abrió un nuevo capítulo en una comparación interna con Marc Márquez. Si Marini puede continuar sobresaliendo en el área que es la debilidad histórica de Márquez, entonces la competencia en el equipo de Honda será más interesante de ser seguido durante toda la temporada.

Luca Marini logró demostrar que Honda todavía tiene un gran potencial en MotoGP 2025. Su excelencia en el giro del área de 11 Misano que ha sido el punto débil de Marc Márquez demuestra que la combinación de coraje, técnica y la configuración correcta de la motos puede producir grandes diferencias.