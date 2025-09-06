Honda dio un gran descuento en septiembre de 2025, el descuento fue de hasta IDR 6.5 millones

Yakarta, Viva – Honda cabalga como distribuidor principal bicicleta Honda Motorbike para las áreas de Yakarta y Tangerang, que proporciona una variedad de promociones atractivas para los consumidores en septiembre de 2025. Varios modelos populares obtienen descuentos precio Millones de rupias, más otros beneficios, como tenor de cuotas y aceite libre.

Leer también: Nueva motocicleta automática septiembre 2025: diseño fresco y de ahorro de combustible



Ver Viva Automotive En la página Resnatory, sábado 6 de septiembre de 2025, para el segmento deportivo Honda CBR150R ofrecido con descuento hasta RP3.88 millones. Los consumidores también pueden disfrutar de una pieza de tenor hasta 3 veces entregas y bonificaciones 4 veces aceite gratis.

Mientras que Honda CB150X, motor Touring de aventura 150cc, obtuvo el mayor descuento a Rp6.5 millones. Esta promoción se aplica a las compras en efectivo o de crédito, completa con 4 veces OLI adicionales.

Leer también: Una fila de motos Honda con el legendario nombre de Primata



No menos interesante, el Honda CB150R también recibe alivio de hasta Rp6.5 millones. Este programa de descuento está equipado con una bonificación gratuita de 4 veces el aceite, por lo que el mantenimiento es más eficiente.

Leer también: Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro pronto, este SUV todo el mundo está conmocionado



En la clase Sport Duck, el Honda Supra GTR 150 viene con un descuento de hasta Rp1.5 millones. Otras adiciones en forma de piezas de tenor hasta 3 veces entregas y gratis 4 veces aceite.

Para el scooter premium, el nuevo Honda PCX 160 se ofrece con un descuento de hasta Rp1.3 millones. Los consumidores también tienen derecho a obtener 4 aceite gratis para apoyar la comodidad de conducción.

Honda Scoopy también estuvo presente en el programa de promoción con un precio con descuento de hasta Rp1.5 millones. Este scooter de estilo retro-moderno es cada vez más asequible gracias al aceite gratuito y al aceite de bonificación.

Para los amantes del scooter de aventura, el Honda Adv 160 tiene un precio más eficiente con descuentos de hasta Rp1.7 millones. Esta promoción también proporciona hasta 4 entregas y 4 veces libres de entregas.

En el segmento de scooter de 160cc, el Honda Vario 160 obtiene un precio con descuento de hasta Rp2.1 millones. Los consumidores también obtendrán 4 veces el aceite gratuito para el mantenimiento de rutina.

Finalmente, se ofrece la mejor motocicleta de Honda Beat de la venta con un descuento de hasta Rp1.5 millones. Este programa todavía se agrega a las piezas tenor hasta 3 veces y las bonificaciones petroleras gratis.