Honda City se opone a la dirección de entrar nuevamente en la autopista de peaje porque no está dispuesta a pagar, la confesión del conductor resulta ser…

Jacarta – Viral en las redes sociales, un coche. contra dirección en Salida Tébet tol En la ciudad. Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @indie.driver.

En el post se incluyen los detalles del coche All New. honda Ciudad El RS hatchback iba en dirección opuesta para volver a entrar en la autopista de peaje, aunque ya había salido de la salida Tebet. En su publicación se afirma que el conductor hizo esto porque supuestamente no pagó el peaje de Dalkot de 11.000 IDR.

«El conductor cometió dos infracciones. Iba en sentido contrario y entraba en la carretera de peaje sin pagar», se cita en el relato, el lunes 19 de enero de 2026.

El relato decía que este incidente ocurrió el sábado 17 de enero de 2026. Mientras tanto, la policía también se pronunció sobre este asunto. El jefe de la Unidad de Patrulla de Carreteras (PJR) de la Dirección de Tráfico (Ditlantas) Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Dhanar Dhono Vernandhie, admitió que su grupo había visitado al conductor ayer.

La ubicación es en Setiabudi Sky Garden Twr SKY Apartment, en el sur de Yakarta. A continuación, la policía multó al conductor del vehículo con matrícula D 1671 UBH. A la policía, el conductor también reveló el motivo de realizar esta acción imprudente.

«(El conductor afirmó) que no conocía el camino porque no prestó atención a las señales de tráfico», dijo Dhanar.