Honda BeAT y Scoopy vendieron IDR 1,6 millones más baratos este mes

Jacarta – Honda Beat Y Honda Scoopy Hasta ahora, siguen siendo los dos modelos más populares en el segmento de scooters automáticos de nivel básico. BeAT es conocida como una motocicleta compacta, económica y fácil de manejar para las necesidades diarias, mientras que Scoopy ofrece un diseño de estilo retro con características modernas y mayor comodidad.

Para que a las personas les resulte más fácil conseguir una motocicleta que se adapte a sus necesidades, Wahana Honda, como principal distribuidor de motocicletas Honda en el área de Yakarta y Tangerang, presenta nuevamente un atractivo programa de ofertas este mes.

Esta vez, la promoción se ofrece para los dos modelos de scooter automático más populares, a saber, Honda BeAT y Honda Scoopy, con grandes descuentos en precios y servicios gratuitos adicionales durante el período.

Visto VIVA Automotriz En el sitio web oficial de Wahana Honda, el miércoles 22 de octubre de 2025, para comprar el Honda BeAT Sporty, los consumidores pueden obtener un descuento de hasta 1.650.000 IDR.



Honda BeAT Street totalmente nuevo 2024

Esta oferta es válida para compras a crédito e incluye un descuento de plazo de hasta tres veces o un descuento en cuotas de hasta 50.000 IDR por mes. Aparte de eso, los consumidores también obtienen cuatro cambios de aceite gratuitos durante el período de promoción.

El precio oficial del Honda BeAT Sporty se registra en 20.352.000 IDR. en la carretera Yakarta, y con este descuento el precio puede bajar a unos 18.952.000 IDR. Todos los montos incluyen el impuesto al valor agregado del 11 por ciento.

Este programa aplica para el tipo ML0 y solo está destinado a compras minoristas en el camino, no aplica a compras realizadas por empresas o agencias.

No menos interesante, también se ofrece una promoción para el Honda Scoopy con un descuento de hasta 1.650.000 IDR para compras a crédito. Los consumidores también pueden elegir la opción de reducir el plazo hasta tres veces o reducir las cuotas en un máximo de 50.000 IDR al mes, según la política del distribuidor.

Para compras en efectivo, todavía está disponible un descuento de 330.000 IDR. El precio oficial del Honda Scoopy se registra en 23.569.000 IDR en carretera, incluido el 11 por ciento de IVA.

Esta promoción se aplica a los tipos MR0, MRA, MS0 y MSA y ofrece una bonificación de cuatro cambios de aceite gratuitos. Al igual que el programa BeAT, la promoción Scoopy solo se aplica a los consumidores generales que compran unidades en el camino.